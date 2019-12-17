Nissan заменит все свои кроссоверы за полтора года

Nissan предстоит напряженный период в полтора года, когда вслед за Juke в минувшем ноябре смену поколения претерпят основные генераторы продаж в Европе X-Trail и Qashqai, выйдет электрокроссовер с одной стороны, а также будет поведена масштабная оптимизация расходов с сокращением производственных мощностей на заводах в Британии и Испании.

Новый X-Trail выйдет в первой половине следующего года, Qashqai во второй. Построены кроссоверы будут на глобальной платформе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi CMF-C/D. Кроме бензиновых моторов, на них будут устанавливать гибридную силовую установку.

Пока не сообщается будет ли это самостоятельная система Nissan e-Power, e-Tech от Renault, гибридная установка от Mitsubishi или их симбиоз. Приблизительное представление об облике кроссоверов дает показанный в марте на Женевском автосалоне концепт Nissan IMQ.

В начале 2021 года выйдет первенец новой линейки электромобилей Nissan компактный кроссовер Ariya. Электромобиль получит широчайшие телекоммуникационные возможности, и систему автопилота ProPILOT 2.0. В Европе он будет самым дорогим Nissan с ощутимым разрывом в цене.

По итогам 11 месяцев года продажи Nissan в Европе упали на четверть. Компания по всем статьям урезает расходы. Из гаммы убраны дизели, спрос на которые сократился на 30%. На заводах в Барселоне и Сандерленде пройдут масштабные сокращения персонала. Отменены планы по локализации производства X-trail в Европе.

Что касается России, то продажи за 11 месяцев упали на 22%. Модельную линейку в ноябре покинул Juke. Новое поколение у нас пока не появится. X-trail и Qashqai собираемые в Санкт-Петербурге без изменений пройдут 2020 год, они в лучшем случае смены дождутся в 2021 году.