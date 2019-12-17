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Новый трейлер от DC: советский Супермен против Бэтмена в шапке-ушанке

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    17.12.2019, 13:25
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале IGN опубликован трейлер экранизации популярного комикса издательства DC "Супермен. Красный сын".

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер продолжения "Топ Ган" с Томом Крузом

В оригинальной графической новелле за авторством Марка Миллара рассказывается альтернативная история одного из самых популярных супергероев. Спасательная капсула с Кал-Элом (имя, данное Супермену при рождении) приземляется не на ранчо в Канзасе, а в одном из колхозов СССР.

В результате криптонец вырастает настоящей иконой коммунистического патриотизма, и Америка начинает видеть в нем угрозу для всего человечества.

Из-за чего холодная война и гонка вооружений оборачиваются соперничеством супергероев двух держав.

Разлапистая "клюква" представлена во всем своем разнообразии - от радикально настроенного Бэтмена в шапке-ушанке до Лоис Лэйн в платке babushka-style.

Режиссер картины - Сэм Лью, за плечами которого уже не одна адаптация комиксов DC. Супермена озвучил Джейсон Айзекс (Георгий Жуков из "Смерти Сталина" и Люциус Малфой из "Гарри Поттера").

Премьера назначена на 2020 год, мультфильм выйдет сразу в цифре и на Blu-ray носителях.

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