Новый трейлер от DC: советский Супермен против Бэтмена в шапке-ушанке

На YouTube-канале IGN опубликован трейлер экранизации популярного комикса издательства DC "Супермен. Красный сын".

В оригинальной графической новелле за авторством Марка Миллара рассказывается альтернативная история одного из самых популярных супергероев. Спасательная капсула с Кал-Элом (имя, данное Супермену при рождении) приземляется не на ранчо в Канзасе, а в одном из колхозов СССР.

В результате криптонец вырастает настоящей иконой коммунистического патриотизма, и Америка начинает видеть в нем угрозу для всего человечества.

Из-за чего холодная война и гонка вооружений оборачиваются соперничеством супергероев двух держав.

Разлапистая "клюква" представлена во всем своем разнообразии - от радикально настроенного Бэтмена в шапке-ушанке до Лоис Лэйн в платке babushka-style.

Режиссер картины - Сэм Лью, за плечами которого уже не одна адаптация комиксов DC. Супермена озвучил Джейсон Айзекс (Георгий Жуков из "Смерти Сталина" и Люциус Малфой из "Гарри Поттера").

Премьера назначена на 2020 год, мультфильм выйдет сразу в цифре и на Blu-ray носителях.