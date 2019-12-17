Предложено ввести мораторий на проверку технического состояния машин

До вступления в силу поправок в закон о техосмотре осталось менее полугода. Страховщики уже сейчас называют главные проблемы, из-за которых ТО может стать дефицитным товаром. Предпосылки к этому есть серьезные. Причем закончиться эксперименты могут транспортным коллапсом: без техосмотра не продадут ОСАГО, а без ОСАГО нельзя управлять машиной.

Напомним, что изменится с 8 июня 2020 года в техосмотре. Диагностическая карта будет оформляться в электронном виде прямо в информсистеме АИС ТО. На бумаге она будет выдаваться по желанию автовладельца.

На техосмотре будут делаться три фотографии с указанием координат. Место съемки должно быть в пределах 150 метров от геолокации самого пункта ТО

На пункте техосмотра будет вестись фотофиксация автомобилей, проходящих ТО. Предполагается, что будут делаться три фотографии: перед прохождением процедуры, после, а также во время самой процедуры будет фотографироваться идентификационный VIN номер машины. Эти фотографии также будут загружаться в АИС ТО, при этом с геолокацией места съемки. Это место должно быть в пределах 150 метров от геолокации самого пункта техосмотра.

Для всех пунктов техосмотра будет определена пропускная способность. Она рассчитывается исходя из количества линий осмотра, а также количества экспертов-техников, работающих в пункте. Все эти меры должны привести к тому, что автовладельцам придется проходить техосмотр, а не покупать диагностическую карту. Ограничение по пропускной способности приведет к тому, что пункт просто не сможет оформить лишнюю диагностическую карту сверх установленного лимита. Фотографии с геолокацией подтвердят, что автомобиль приезжал на пункт. Чтобы начать работать по новым правилам, все операторы должны быть переаккредитованы. При этом по новым требованиям Российский союз автостраховщиков должен не только проводить документарную проверку, но и осмотреть каждый пункт.

Как сообщил президент РСА Игорь Юргенс, сейчас в России 5200 пунктов техосмотра. Если они в одночасье решат аккредитоваться, то это 5200 командировок. Ныне установленная плата за аккредитацию таких расходов не покрывает. Соответственно, ее также потребуется увеличить. Но так как техосмотром занимается малый и средний бизнес, который государство защищает, то увеличить для них эти сборы никто не позволит.

Как отметил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов, сейчас стоимость техосмотра устанавливают регионы. В разных регионах она составляет от 300 до 1000 рублей. Например, в Дагестане техосмотр стоит 305 рублей. Этих денег не хватает, чтобы содержать ту технику, которая есть сейчас, и платить зарплаты экспертам, а новые вложения операторы не потянут. Понятно, что если вводить ти требования, стоимость техосмотра надо увеличивать, а это социальный вопрос.

Подсчет пропускной способности покажет, что количества ныне действующих пунктов ТО в регионах не хватает. Значит, их потребуется развивать. Но при нынешней ценовой политике реализация дополнительных требований приведет к тому, что желающих заниматься техосмотром не останется. И это может привести к тому, что в регионах диагностическая карта станет дефицитом. И транспорт просто не сможет выехать на дороги, не нарушив закон.

На совещании, которое прошло недавно с участием представителей операторов и всех министерств, один из операторов предложил ввести мораторий на поправки, пока не будут урегулированы все вопросы. А решить их надо до 1 апреля. И к этой дате принять все 19 подзаконных актов по техосмотру.

Ни страховщики, ни эксперты не видят проблем с техосмотром для частных легковых автомобилей. Так, по словам Игоря Юргенса, новые автомобили и личный транспорт не представляет опасности. За своими машинами люди следят, проходят техобслуживание. Но есть проблема с автобусами, которые попадают в резонансные аварии. Поэтому важно, чтобы техосмотр перестал быть формальностью.

Напомним, что сейчас новые автомобили возрастом до трех лет вообще не проходят техосмотр. С трех до семи лет - техосмотр проводится раз в два года. После семи лет - каждый год. Автобусы и такси должны проходить его два раза в год. Напомним, что теперь Госавтоинспекция будет контролировать проведение техосмотра автобусов.