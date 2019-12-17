Путин и Макрон обсудили по телефону Украину, Сирию и Ливию

Президенты России и Франции провели телефонный разговор - по инициативе Парижа.

Прежде всего, Владимир Путин отметил хорошую организацию саммита в "нормандском формате". Лидеры положительно оценили достигнутые договоренности, которые идут в русле имплементации минского "Комплекса мер". Российский президент подчеркнул необходимость последовательного осуществления согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами, сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры затронули тему транзита российского газа в ЕС через Украину.

Главы государств обсудили ситуацию в Сирии. Путин рассказал, как выполняются российско-турецкие договоренностей по северо-востоку страны и Идлибу. Кстати, сегодня президент РФ также переговорил с турецким коллегой. Путин и Макрон отметили важность решительной борьбы с терроризмом и тесной координации действий, подчеркнули значимость продвижения межсирийского политического процесса.

Президенты обменялись мнениями и по Ливии: кризис надо разрешить политико-дипломатическим путем. Россия и Франция поддерживают посреднические усилия ООН и ФРГ по мирному урегулированию.

Также Путин и Макрон рассмотрели темы двусторонних отношений.