Стройка в Москве не останавливается даже под бой кремлевских курантов. Будь иначе, разве строилось бы в городе в год по 10 миллионов "квадратов" недвижимости, 100 километров дорог, более десятка новых станций метро, плюс новые школы, детсады, театры и другие объекты социальной сферы?

Чем же порадуют строители москвичей в уходящем 2019-м и наступающем 2020 году? Об этом корреспонденту "РГ" рассказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Новоселье на 36-м этаже

Андрей Юрьевич! Недавно началось переселение участников программы реновации в районе "Камушки", расположенном возле Московского международного делового центра "Москва-Сити". Решение о расселении этих пятиэтажек было принято еще прежним правительством Москвы в 2005 году. И вот, наконец, дождались жители - получают новые квартиры, можно сказать, в первых рядах участников программы реновации. Словом, реновация дошла уже до центра Москвы?

Андрей Бочкарев: Да, дом по Мукомольному проезду, 2, о котором вы говорите, первый дом в Центральном административном округе столицы, в котором москвичи получают квартиры по этой программе. В целом по городу это уже восьмой округ. Признаюсь, здесь труднее всего найти свободное место для новостроек. Но справляемся, первые семь стартовых площадок уже подобрали. Подберем и остальные, необходимые для переселения всех 109 жилых домов, вошедших в программу реновации.

Первые квартиры в доме в Мукомольном проезде мы предложили жителям Пресненского района посмотреть еще в середине ноября. Часть из них уже начали переезжать.

Мы планируем, что до конца года все 18 домов микрорайона "Камушки" будут вовлечены в процесс переселения.

Что меня удивило? Очень красивый дом на Мукомольном. Москвич Раис Рамазанов рассказал корреспондентам "РГ": "Мне предложили квартиру на 36-м этаже. Зашел в предложенную "трешку" и обрадовался. Прежняя квартира у меня была меньше 50 "квадратов", а тут все 80. Просторная, хорошо сразу с отделкой. Подошел к окну, а из него - вся Москва как на ладони. Парк Победы, Москва-река, небоскребы "Сити"… И этаж меня совсем не пугает! Раньше-то наша пятиэтажка стояла у подножия делового центра, ничего не было видно. В общем, посмотрел я на все это и спросил: "Переезжать уже можно?" Вопрос же такой: этот дом явно не типовой. Разве город строит жилье на бюджетные деньги по индивидуальным проектам? Это исключение или в программе реновации будут и другие авторские проекты?

Андрей Бочкарев: Практически все жилые дома по программе реновации строятся по индивидуальным проектам. Во многом это связано с особенностями площадок, на которых расположены дома, идущие под снос. Новостройки для их обитателей нередко приходится вписывать в сложившиеся кварталы, что порой просто вынуждает проектировать дома индивидуально. В любом случае это будут качественные дома, отвечающие всем требованиям стандартов программы и по квартирографии, и по отделке, предусмотренным постановлением правительства Москвы о программе реновации.

В целом по городу реновация набирает обороты?

Андрей Бочкарев: С начала запуска программы в середине 2017 года 49 жилых домов введены в эксплуатацию, 45 из них переданы под заселение. Еще 145 жилых домов общей площадью 1,9 миллиона квадратных метров строятся, а 70 домов на 1,4 миллиона "квадратов" проектируются.

Жилые дома по программе реновации строятся по индивидуальным проектам

И все-таки пока квартиры по реновации получают в домах, построенных по другим программам. Когда начнут заселяться дома, построенные специально под реновацию?

Андрей Бочкарев: Уже в первом квартале 2020 года начнут вводиться в строй дома, которые изначально проектировались по стандартам программы реновации.

По новому мосту путь короче

На днях мэр Сергей Собянин открыл движение по второму участку Южной рокады - новой межрайонной трассы, которая отчасти дублирует перегруженную МКАД. Что изменится с завершением дорожных работ в этой части города?

Андрей Бочкарев: Новый участок соединяет Варшавское шоссе, Балаклавский и Пролетарский проспекты. Дорогу проложили через промзону плюс построили железнодорожную эстакаду по Павелецкому направлению МЖД. Раньше рельсы не давали автомобилистам проехать в соседние районы. Эта дорога станет важной связкой между ними, благодаря ей перепробег машин на юге города сократится втрое. Произойдет это во многом еще и потому, что улица Дорожная стала полноценным дублером Варшавки: ее разрозненные части соединил мост над путями необщего пользования Курской железной дороги, построенный в районе станции Красный строитель. Теперь по ней запустят автобусы, и жителям близлежащих районов станет проще подъехать к МЦД-2.

Кроме того, появилось множество альтернативных вариантов проезда, так как основные вылетные магистрали - Варшавское и Каширское шоссе, соединены прямой дорогой. Появились удобные съезды к жилым кварталам. По мнению экспертов, транспортный поток в ближайшее время распределится между двумя этими южными магистралями, и они обе станут свободнее для проезда. Вся Южная рокада длиной 40 километров, полностью запустить ее планируется в 2023 году.

Как известно, Южная рокада - составная часть строящегося в Москве хордового кольца. Когда замкнется все кольцо?

Андрей Бочкарев: Сформировать хордовое кольцо должны четыре магистрали к 2023 году. Помимо Южной рокады, в него входят Северо-Западная, Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды. Общая длина трассы - 133 км. Всего вместе с прилегающими участками дорог, искусственными сооружениями предстоит построить 354,5 километра дорог, из них 184,2 км, или 52%, уже построены. В составе кольца будет 185 эстакад, 85,5 км тоннелей и мостов, а также 80 пешеходных переходов. По своей масштабности и значимости для города этот проект можно сравнить с МКАД. Хордовое кольцо создаст удобные диагональные связи между округами и районами по всему городу. Оно свяжет также вылетные магистрали и тем самым снизит транспортную загруженность межрайонных дорог, Третьего транспортного кольца и МКАД. В итоге среднее время поездки по городу за счет организации бессветофорного движения на большинстве участков магистралей и перераспределения транспортных потоков сократится на 20-25%.

Недавно в городе еще открылся балочный мост через Канал имени Москвы. Это стало завершающим штрихом в ходе строительства Северо-Западной хорды. Какие проблемы уже решило ее появление?

Андрей Бочкарев: Это уникальное сооружение. Его основные конструкции произведены на том же Борисовском заводе в Белгородской области, откуда родом Крымский мост. Наш мост длиной 600 метров, в каждом направлении по три полосы движения. Пролегает он через 9-й шлюз Карамышевского спрямления Москвы-реки и соединяет улицы Народного Ополчения и Нижние Мневники. Он действительно стал последним участком Северо-Западной хорды, значительно улучшив транспортную ситуацию в районах Хорошево-Мневники, Филевский парк, Кунцево и Крылатское. А главное - благодаря ему устранено последнее на этой хорде "бутылочное горлышко".

Хордовое кольцо создаст удобные диагональные связи между округами и районами по всему городу

Старый Карамышевский мост, построенный в 1937 году и в 1983-м реконструированный, давно не справляется с плотным потоком транспорта. Впрочем, старый мост, расположенный всего в 200 метрах от нового, тоже без дела не останется - его будут использовать для передвижения без выезда на Северо-Западную хорду.

В планах города значатся еще два десятка новых мостов. Зачем они нужны? Когда появятся?

Андрей Бочкарев: Три моста уже достраиваются. В частности, через Кожуховский затон Москвы-реки возводится шестиполосный мост длиной около 530 метров. Он соединит районы Нагатинский Затон, Южнопортовый и Печатники, улучшит транспортную доступность Нагатинской поймы и бывшей промзоны "ЗИЛ", где строятся жилые кварталы.

Еще два небольших моста - примерно по 100 метров каждый - строятся в Раменках через Сетунь. В каждом направлении будет организовано по три полосы движения. Их возводят в рамках первого участка Южного дублера Кутузовского проспекта. Еще девять мостовых сооружений проектируются. Четыре из них для Северо-Восточной хорды на участке от Ярославского до Дмитровского шоссе, а два моста построим в Останкинском районе через Лихоборку и два - в Свиблове через Яузу. По соседству с ними планируется возвести еще один мост через Лихоборку - он станет частью проекта реконструкции улицы Сельскохозяйственной.

В рамках проекта реконструкции Волоколамского шоссе построят мост через Сходню в районе Покровское-Стрешнево. Его появление вместе с реконструкцией транспортной развязки Волоколамское шоссе - МКАД значительно увеличит пропускную способность Волоколамки. Ну а самый длинный мост - протяженность 1111 метров, пройдет через Москву-реку по основному ходу Южной рокады от Шоссейной до Каспийской улицы.

Над рекой Нищенкой появится маленький мостик протяженностью всего 51 метр, но очень нужный в этом месте. Его построят в составе Юго-Восточной хорды на участке от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца. Есть проект еще одного моста - в Нагатинском Затоне через старое русло Москвы-реки (затон Новинки). Его задача - связать бывшую промзону "ЗИЛ" с проспектом Андропова на участке от набережной Марка Шагала до Проектируемого проезда № 4062.

Как продвигается строительство Северного дублера Кутузовского проспекта, который возводится на инвестиционные средства?

Андрей Бочкарев: Все участки, предназначенные под строительство этой трассы, своевременно освобождены и переданы генеральной подрядной организации. Разрешение на строительство было выдано, и строительно-монтажные работы начались, как и планировалось, в мае этого года. Ввода этой дороги общей протяженностью прямого хода 10,9 км ожидаем в четвертом квартале 2021 года. Она станет полноценной вылетной магистралью, которая сделает более комфортным въезд на платный дублер трассы М1 "Беларусь" и улучшит транспортную доступность районов Дорогомилово, Фили-Давыдково, Можайский, Кунцево и Филевский парк.

А как дела с Южным дублером Кутузовского проспекта?

Андрей Бочкарев: Напомню, что первый участок этой вылетной магистрали длиной 27,7 км был запущен еще в сентябре прошлого года. Это почти половина всей дороги - около 14 км, от транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова до Аминьевского шоссе. Второй участок - от Аминьевского шоссе до Третьего транспортного кольца (еще 13,76 км) успешно строится. Первый этап от Аминьевского шоссе до Минской улицы уже на завершающем этапе, сдадим его или до конца этого года, или в начале 2020-го. Запуск 2-го этапа от Минской улицы до ТТК запланирован на третий квартал 2020 года.

Южный дублер действительно станет настоящим дублером, причем не только Кутузовскому, но и Мичуринскому проспекту на расстоянии от МКАД до Третьего транспортного кольца. Это существенно снизит загруженность прилегающих вылетных магистралей, разгрузит трафик на Кутузовском проспекте и Мосфильмовской улице. Лучше станет и транспортная доступность развивающейся территории ТД "Волынское" и планируемого ТПУ "Аминьевское", а для районов Раменки, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское, Можайский и Дорогомилово, где проживают более 600 тысяч человек, улучшится транспортная доступность.

Мэр Москвы Сергей Собянин недавно сказал, что в этом году в городе будет снова построено не менее 100 километров новых дорог…

Андрей Бочкарев: Так оно и есть. Я назову лишь самые важные из введенных уже в строй. Это разворотная эстакада на Волоколамском шоссе длиной 511 метров, сданная в эксплуатацию в самом начале года. Затем участок Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до улицы Лосиноостровской. Еще один участок автомобильной дороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе от Калужского шоссе до ТПУ "Столбово", в том числе тоннель под Калужским шоссе и автодорожная эстакада. Путепровод на пересечении дороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе и линии метрополитена Сокольнической линии с магистральной улицей МКАД-Коммунарка-Остафьево и автомобильный путепровод через Калужское шоссе данной трассы. Пешеходный переход с траволаторами от станции метро "Технопарк" через проспект Андропова к парку развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме. Все объекты не перечислишь, их слишком много.

В 2020 году строительство дорог продолжится? Что сейчас нужнее городу - продолжать сооружение магистралей или уже дорог-связок между районами?

Андрей Бочкарев: В числе приоритетов для столицы остаются Юго-Восточная хорда и Южная рокада. Они крайне нужны Москве для улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры, снижения транспортной загруженности Рязанского и Волгоградского проспектов, Каширского шоссе, а также для транспортной связи десяти районов города - Нижегородского, Рязанского, Текстильщиков, Печатников, Москворечье-Сабурова, Царицына, Бирюлева Западного, Чертанова Центрального, Чертанова Южного и Северного Бутова.

Андрей Бочкарев: В этом году завершается строительство еще двух станций БКЛ. Фото: Михаил Синицын

Метровыми шагами

Городские власти обещали, что Большая кольцевая линия соединится в 2022 году. Первый участок от "Савеловской" до "Делового центра" уже работает. Какой будет очередность дальнейшего ввода участков БКЛ?

Андрей Бочкарев: В этом году завершается строительство станций "Авиамоторная" и "Лефортово". Скоро начнутся пуско-наладочные работы, а в ближайшие месяцы станции откроются для пассажиров. В следующем, 2020 году, планируем ввести Западный участок БКЛ от станции "Хорошевской" до станции "Карамышевская", станцию "Электрозаводская" на Северо-Восточном участке. Западный, Юго-Западный, Южный и Северо-Восточный участки откроем в 2021-2022 годах. В этот же период завершим реконструкцию и интеграцию в Большую кольцевую линию Каховской линии Каховской ветки.

Ждут метро и отдаленные районы города - Бирюлево, Гольяново. Когда оно может прийти к ним?

Андрей Бочкарев: Финансирование продления Арбатско-Покровской ветки длиной 2,4 км до Гольяново (со строительством одноименной станции) предусмотрено АИП на 2020-2022 годы. Ближайшая к этому району станция "Щелковская" уже не справляется с огромным пассажиропотоком, а с появлением "Гольяново" она разгрузится. Меньше станет пробок и на Щелковском шоссе. Расположится новая станция в северо-восточной части района. Планируем построить ее к 2023 году.

Для Бирюлевской линии завершается разработка градостроительной документации. Затем начнутся публичные слушания, на которых жители обсудят маршрут новой радиальной линии и места расположения станций. Ввод линии планируется после 2023 года.

Самая дальняя точка, куда может дойти столичная подземка, пока по планам - город Троицк. Когда это может случиться?

Андрей Бочкарев: К Троицку идет еще одна новая линия Московского метрополитена - Коммунарская. Строить ее начали в 2018 году. Она протянется от станции Московского центрального кольца "Крымская" до Троицка, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей ТиНАО. Новая 40-километровая ветка снизит нагрузку на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метрополитена и позволит сократить интенсивность движения транспорта по прилегающим дорогам, что, в свою очередь, улучшит в городе экологическую ситуацию.

На этой линии планируется построить 16 станций. "Улица Новаторов" станет пересадочной на Большую кольцевую линию. На станции "Коммунарка" появится крупный пересадочный узел, в который войдет одноименная станция Сокольнической линии.

На первых участках - от станции "Улица Новаторов" до "Коммунарки", уже идут работы. Ввод этих станций намечен на 2023 год, а дальше линия пойдет к Троицку. Этот участок сейчас проектируется.