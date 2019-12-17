Темпы строительства новых дорог в Москве поражают воображение. За последние 8 лет в столице введено в эксплуатацию почти 900 километров автодорог.

Вместе с ними на карте города появилось более 260 искусственных сооружений-тоннелей, эстакад и мостов. Угнаться за такими показателями не могут даже Европа и США. Больше дорог строит пока лишь Пекин. Сейчас в планах города продолжать давать прибавку улично-дорожной сети около сотни километров ежегодно.

Один из самых заметных проектов в сфере дорожного строительства - создание хорд. Это сеть новых скоростных магистралей, которые уже в скором времени соединятся в кольцо. Автомобилисты смогут ездить по нему так же, как по ТТК или МКАД. Хорды призваны значительно снизить транспортную нагрузку на существующие дороги и улучшить поперечные связи между районами.

Многие спросят, чем же эта идея отличается от ранее предложенного проекта Четвертого транспортного кольца? Главное преимущество хорд - возможность не просто перераспределять поток между артериями города, но и выводить транспорт за его пределы без использования других трасс. Так что помимо исключительно "круговой" функции, они выполняют еще и роль новых радиальных магистралей.

Всего в Москве построят четыре хорды - Северо-Восточную, Северо-Западную, Юго-Восточную и Южную рокаду. Северо-Западная хорда общей протяженностью 30 километров полностью готова. Последним этапом был ввод в эксплуатацию уникального балочного моста в Мневниках - Карамышевского. Именно он завершил строительство скоростной магистрали, соединив улицы Народного Ополчения и Нижние Мневники. На отдельных участках хорда позволила автомобилистам срезать время в пути даже не в разы, а в десятки раз. Например, по словам руководителя Департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, время в пути между Большой Академической улицей и улицей Алабяна по Алабяно-Балтийскому тоннелю с 45 минут сократилось всего до двух-трех минут.

Достаточно высокая степень готовности сейчас и у Северо-Восточной хорды, которая свяжет север, восток и юго-восток столицы. Магистраль берет начало от только что открытой трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург и проходит до Косинской эстакады, соединяя Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. Достроить осталось всего два участка - от Открытого до Ярославского шоссе и от Ярославки до Дмитровского шоссе. Работы идут полным ходом. Сотни единиц развернутой техники сейчас хорошо видят пассажиры МЦК, вдоль которого проходит СВХ на этих отрезках.

Всего в Москве построят четыре хорды - Северо-Восточную, Северо-Западную, Юго-Восточную и Южную рокаду. Северо-Западная полностью готова

Пожалуй, самая масштабная стройка - возведение будущей развязки с Ярославским шоссе. Там ведется бетонирование опор эстакад. "Три эстакады через железнодорожные пути пятого центрального диаметра будут построены на СВХ в районе пересечения с Ярославским шоссе. Работы проходят по проекту строительства Северо-Восточной хорды от Открытого до Ярославского шоссе", - рассказал Андрей Бочкарев.

Проект предусматривает создание эстакады основного хода, эстакады на левоповоротном съезде с проспекта Мира в сторону центра по СВХ и в сторону Открытого шоссе, трех эстакад на правоповоротном съезде с основного хода СВХ на Ярославское шоссе. Кроме того, планируется реконструировать два подземных пешехода. Ожидается, что работы закончат в 2022 году, отмечал Андрей Бочкарев.

Когда хорда будет полностью готова, то у города появится мощная поперечная связь между востоком и севером. От районов, расположенных, например, вдоль Щелковского шоссе, Гольяново или Измайлово, можно будет за какие-то 10-15 минут долетать по прямой до Отрадного. Сейчас же выбор невелик - МКАД или загруженная улично-дорожная сеть вдоль Яузы. Дорога отнимает в лучшем случае минут 45, а если по пробкам, то ехать можно и два часа.

Сейчас автомобилисты хорошо знают, что после шоссе Энтузиастов, когда СВХ уходит в сторону МКАД, есть видимый тупик с бетонными блоками. Именно отсюда будет начинаться еще одна мега-магистраль - Юго-Восточная хорда. Ее столичные власти обещают построить до 2023 года. Она потянется вплоть до 35 километров МКАД. Условно трассу можно поделить на 10 участков - от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, от Рязанки до ТТК, от Грайвороновской до Шоссейной улицы, далее до улицы Полбина, а потом до Курьяновского бульвара. ЮВХ протянется до Кантемировской улицы, дойдет вдоль Каспийской улицы до Павелецкого направления МЖД, а потом и до МКАД, выйдя за пределы большого кольца и соединившись с дорогой Солнцево - Бутово - Видное.

Стройка предстоит действительно масштабная - протяженность ЮВХ составит 36 километров, из которых только 11 придутся на уже существующие участки дорог. "Формирование этой новой скоростной магистрали имеет колоссальное значение не только для жителей юго-востока города, где транспортное напряжение не ослабевает даже ночью, но и играет важную роль для развития планировочной структуры города", - говорит заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Помимо "круговой" функции хорды будут выполнять роль новых радиальных магистралей

Хорда свяжет такие крупные дорожные артерии как Варшавское и Каширское шоссе, Липецкую улицу, а также Волгоградский и Рязанский проспекты, значительно снизив на них транспортную нагрузку. Причем на отдельных участках придется возводить действительно грандиозные сооружения - например, мост через Москву-реку около Каспийской улицы длиной 270 метров. С запуском ЮВХ гораздо свободнее станет на МКАДе и ТТК. Ведь во многих случаях водителям просто не потребуется на них выезжать, чтобы перемещаться между районами. Например, из Метрогородка можно будет напрямую добраться до Царицыно или Бирюлево на юге - сначала по Северо-Восточной хорде, а потом по Юго-Восточной. И на весь путь уйдет не больше 30 минут - сейчас такая дорога в лучшем случае отнимет час.

Последняя хордовая магистраль - это Южная рокада. Ее длина составит 40 километров. Трасса протянется от улицы Верхние Поля в Капотне до развязки Рублевского шоссе с МКАД. Став полноценным дублером большого кольца и "трешки", она соединит Варшавку и Каширское шоссе, Кутузовский, Мичуринский, Ленинский, Пролетарский проспекты, проспект Вернадского, Люблинскую и Профсоюзную улицы. Первый участок от Рублевского шоссе до Балаклавского проспекта уже сдан. Здесь построили почти 20 км новых дорог и две эстакады - одну на пересечении Рублевки с улицей Маршала Тимошенко и Осенним бульваром, вторую на пересечении Мичуринского проспекта с улицей Лобачевского. Недавно завершилось строительство участка от Балаклавского проспекта до Пролетарки. В прошлом месяце завершилось строительство железнодорожных эстакад по Павелецкому направлению МЖД в составе рокады, недавно мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по участку хорды. Так что дело совсем за малым.

Главный вопрос - когда же хорды соединятся в кольцо? Это произойдет не позднее 2024 года. С этого момента у москвичей появится новая кольцевая магистраль между МКАД и ТТК. Она будет по большей части бессветофорной. С учетом того, какими темпами ведется работа на всех участках, срок строительства может и сократиться.