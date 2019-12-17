Какие станции метро откроют в 2020 году

В следующем году в столице планируется открыть девять новых станций метро. В числе первых примет пассажиров второй участок Некрасовской линии. Это произойдет в первые месяцы 2020 года, но обкатывать пути там начнут в ближайшие недели. Точную дату технического запуска объявят отдельно. Об этом, подводя итоги уходящего года, журналистам рассказал глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что в этом году в эксплуатацию введено почти 18 километров линий метро и 8 новых станций. Четыре открылись в минувшем июне на первом участке Некрасовской ветки. Это "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". В том же месяце заработали еще четыре, но уже на "красной" линии: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". В будущем году столичные власти рассчитывают запустить на одну больше - девять станций. Сперва поезда, как ожидается, пойдут по второму участку "розовой" ветки. В его составе - "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская". Поедут в 2020-м и два отрезка Большой кольцевой линии. На юго-восточном направлении свои двери для пассажиров откроют "Авиамоторная", "Лефортово" и "Электрозаводская", а на западном - "Улица Народного ополчения" и "Карамышевская".

Отдельно Андрей Бочкарев остановился на дорожном строительстве. По его словам, в настоящее время сдано около 80 км. дорог, 10 пешеходных переходов и 23 искусственных сооружения: мосты, развязки, путепроводы. Самым сложным и в то же время значимым проектом года чиновник назвал недавно достроенную Северо-Западную хорду с мостом через Канал им. Москвы. Балочное сооружение через шлюз N 9 возвели за полтора года - на год раньше срока. Работы велись по заранее составленному графику, чтобы не останавливать судоходство. Плюс ко всему пришлось реконструировать прилегающие к мосту участки улиц Нижние Мневники, Народного Ополчения и Карамышевской набережной.

Самым сложным и в то же время значимым проектом года власти называют достроенную Северо-Западную хорду с мостом через канал имени Москвы

До конца года, добавил Бочкарев, строители намерены закончить участок Южного дублера Кутузовского проспекта, от Аминьевского шоссе до Минской улицы. И шестиполосный мост через Кожуховский затон. Его длина - больше полукилометра. Сооружение соединит районы Нагатинский Затон, Южнопортовый и Печатники, тем самым улучшив транспортную доступность бывшей промзоны ЗИЛ. По новому мосту автомобилисты смогут добраться и до тематического парка "Остров мечты", открыть который планируют в будущем году.

В будущем году, по словам Бочкарева, строители должны сдать еще несколько важных для города объектов. Это участок Южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до Третьего транспортного кольца, развязка на пересечении Волоколамского шоссе и МКАД, дорога от МКАД до поселка Коммунарка. В общей сложности запланировано построить более 60 км дорог.

Кстати

С момента старта программы реновации в Москве сдано 49 жилых домов. Под заселение передано 44 из них. Строятся сейчас 143 здания, еще 65 проектируются. В 2020 году, по словам Андрея Бочкарева, в эксплуатацию должны ввести около 60 новых домов.