Комиссия генсовета ЕР изучит ситуацию с Корниловым

"Единая Россия" в ближайшие дни направит в Переславль-Залесский комиссию генсовета, чтобы на месте изучить ситуацию с задержанием по подозрению в убийстве главы фракции единороссов в городской думе Владимира Корнилова. Об этом сообщил журналистам замсекретаря генерального совета партии, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Задержание Корнилова по подозрению в убийстве - это беспрецедентное для "Единой России" событие. За 18 лет существования партии с подобным мы сталкиваемся впервые", - приводит его слова пресс-служба партии.

По его словам, члены генсовета намерены "детально разобраться в причинах произошедшего", в том числе - выяснить, "как такой человек, вообще, мог возглавить фракцию, кто его рекомендовал к избранию".

"В этой связи до конца недели в Переславль-Залесский будет направлена комиссия генсовета, которая на месте изучит ситуацию, соберет депутатский корпус и партийный актив, выслушает мнения людей", - сообщил Хинштейн.

Выводы комиссии будут представлены генсовету, и за этим могут последовать определенные кадровые решения. Депутат подчеркнул, что "дело Корнилова" наносит "огромный репутационный ущерб" партии, руководству местной и региональной парторганизации следует за это ответить.

Сам подозреваемый уже написал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата городской Думы, сообщают местные СМИ. По словам председателя городского парламента Сергея Корниенко, оно будет рассмотрено во вторник на внеочередном заседании.