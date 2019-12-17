В Москве до 2023 года за счет городского бюджета собираются построить 18 мостов. Они помогут соединить и разгрузить основные магистрали, свяжут между собой городские районы, сократят автомобилистам время в пути.

Москву-реку и ее притоки пересекают 35 мостов. Большинство из них автомобильные, но есть и пешеходные. Например, мост Богдана Хмельницкого у Киевского вокзала или Патриарший около храма Христа Спасителя. Правда, сейчас переправы размещены крайне неравномерно, поэтому столичные власти намерены возвести новые мосты, по большей части автомобильные. Их будет построено около двух десятков, рассказал руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

В Москве открылся мост через канал имени Москвы, который стал частью Северо-Западной хорды. Он соединил между собой улицы Народного Ополчения и Нижние Мневники, тем самым завершив строительство скоростной магистрали.

Старый Карамышевский мост, построенный еще в 1937 году, уже не справляется с плотным автомобильным потоком. Однако его решили сохранить - автомобилисты смогут выезжать по нему на Карамышевскую набережную, Звенигородское шоссе и Северо-Западную хорду. В двухстах метрах отсюда, через шлюз №9, за полтора года возвели балочный мост, открыв его в итоге на год раньше намеченного срока. Стройка далась непросто - работы велись по заранее составленному графику, чтобы не останавливать судоходство. Длина сооружения - 600 метров, а с подходами - около полутора километров. Детали для него изготовили в Белгородской области, на Борисовском заводе мостовых металлоконструкций, который поставлял свои изделия и для Крымского моста.

С запуском движения по новому мосту, заметил мэр столицы Сергей Собянин, должно исчезнуть последнее "узкое горлышко" на Северо-Западной хорде, улучшив транспортную ситуацию как минимум в шести прилегающих районах. В их числе - Хорошево-Мневники, Крылатское, Кунцево. "Сквозное движение по Северо-Западной хорде мы открыли в прошлом году, - сказал глава города. - Сегодня уникальный для страны с точки зрения инженерии мост дает возможность полноценно пользоваться хордой, которая примыкает к трассе Москва - Санкт-Петербург. То есть это, по сути дела, один большой проект". Одновременно с запуском движения по мосту завершена реконструкция прилегающих к нему участков улиц Нижние Мневники, Народного Ополчения и Карамышевской набережной. Обустроены боковые проезды вдоль подпорных стен балочного моста и правоповоротный съезд с Карамышевской набережной на Нижние Мневники. Для пешеходов построен подземный переход - в районе дома №16 на улице Нижние Мневники. А прилегающую к мосту территорию благоустроили. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, разбиты газоны, а также высажено около тысячи деревьев и почти пять тысяч кустарников.

Дорогомилово и Шелепихинскую набережную планируют соединить пешеходным мостом через Москву-реку

Еще три моста сегодня достраиваются. Один, шестиполосный, возводится через Кожуховский затон Москвы-реки. Его длина - больше полукилометра. Сооружение соединит районы Нагатинский Затон, Южнопортовый и Печатники, тем самым улучшив транспортную доступность Нагатинской поймы и бывшей промзоны ЗИЛ, где строятся жилые кварталы. По новому мосту автомобилисты смогут добраться и до тематического парка "Остров мечты", открыть который планируют в будущем году. Опоры моста "нанизаны" на сваи, погруженные глубоко в дно реки. По такой же технологии сооружался Крымский мост через Керченский пролив.

Опоры установили в русле реки, глубина которого вместе с иловыми отложениями составляет 18 метров. Строительство близится к финишной прямой. Мост частично пройдет по Нагатинской пойме, пересечет Москву-реку, продолжится в створе 2-го Южнопортового проезда и примкнет к 1-му Южнопортовому проезду.

Два небольших моста - в районе ста метров каждый - возводятся в Раменках через реку Сетунь. В каждом направлении для машин сделают по три полосы движения. Сооружения станут частью первого участка южного дублера Кутузовского проспекта - от Аминьевского шоссе до Минской улицы. Трасса идет рядом с путями Киевского направления Московской железной дороги. Кроме мостов строители возведут съезды к жилым кварталам. Самым же масштабным сооружением станет транспортная развязка на Минской улице.

Еще девять мостов, сообщили в департаменте строительства, проходят стадию проектирования. Четыре из них войдут в состав Северо-Восточной хорды - от Ярославского до Дмитровского шоссе. Два моста появятся в Останкинском районе через реку Лихоборку, два - в районе Свиблово через Яузу. Протяженность каждого составит около 260 метров. По задумке проектировщиков, на всех сооружениях сделают по шесть полос - по три в каждую сторону. По соседству, на Сельскохозяйственной улице, собираются построить еще один мост через реку Лихоборку. Его длина составит всего 45 метров. Мост - часть проекта реконструкции Сельскохозяйственной улицы.

Другой мост пройдет через Сходню в районе Покровское-Стрешнево. Здесь обустроят по четыре полосы. Строительство моста вместе с реконструкцией развязки на пересечении Волоколамского шоссе с МКАД, уверены в департаменте, существенно увеличит пропускную способность магистрали. К тому же на участке Волоколамки, от МКАД до Ленинградского шоссе, организуют бессветофорное движение.

Новый мост пройдет через Сходню в районе Покровское-Стрешнево. Также на пересечении Волоколамского шоссе с МКАД реконструируют развязку, что увеличит транспортную доступность района. Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Еще одно сооружение запроектировано в Нагатинском Затоне через старое русло Москвы-реки (затон Новинки). Мост пройдет от набережной Марка Шагала до проектируемого проезда № 4062, связав бывшую промзону "ЗИЛ" с проспектом Андропова. Протяженность конструкции - 580 метров. Небольшой мост, длиной в 51 метр, появится над рекой Нищенкой. Его соорудят в составе Юго-Восточной хорды - от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца.

Самый же длинный мост, протяженностью больше километра, протянется по основному ходу Южной рокады - от Шоссейной до Каспийской улицы. В каждую сторону запроектировано по три полосы. Благодаря новому мосту появятся новые связи между районами Печатники, Марьино и Москворечье-Сабурово.

Кстати

Дорогомилово и Шелепихинскую набережную планируют соединить пешеходным мостом через Москву-реку. По словам главного архитектора Москвы, в этом районе уже есть два действующих моста - автомобильный Дорогомиловский и железнодорожный Белорусский. Но они не располагают к пешим прогулкам, поскольку относятся к разряду транспортных. Новый мост может стать частью велопешеходного маршрута, связывающего Дорогомилово и Пресненский район.

Изменится, собственно, и береговая линия от театра "Мастерская Петра Фоменко" до жилого комплекса "Западный порт". По проекту тут появятся пешеходные, беговые и велосипедные дорожки. На набережной сделают деревянные навесы, которые защитят в жару отдыхающих от тени. Появятся новые фонари, скамейки, перголы. Не исключено, что перед "Мастерской Петра Фоменко" откроют многоуровневый амфитеатр с видом на деловой центр "Москва-Сити".