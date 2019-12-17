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17.12.2019 13:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Переславле-Залесском депутата гордумы заподозрили в убийстве

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Депутат Переславль-Залесской городской Думы задержан по подозрению в убийстве.

По информации следственного управления СК РФ по Ярославской области, 14 декабря в Троицкой Слободе Переславля-Залесского было обнаружено тело 60-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. С какими - не уточняется.

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По подозрению в убийстве задержан 53-летний мужчина.

- По данным следствия, подозреваемый в ходе ссоры со своим знакомым, возникшей в процессе совместного употребления спиртных напитков, избил потерпевшего, после чего задушил его, - рассказали в ведомстве.

Там же подтвердили, что задержанный мужчина - депутат Переславль-Залесской городской Думы, руководитель думской фракции "ЕР" Владимир Корнилов.

Назначены судебные экспертизы. Следствие сейчас решает вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

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