В Переславле-Залесском депутата гордумы заподозрили в убийстве

Депутат Переславль-Залесской городской Думы задержан по подозрению в убийстве.

По информации следственного управления СК РФ по Ярославской области, 14 декабря в Троицкой Слободе Переславля-Залесского было обнаружено тело 60-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. С какими - не уточняется.

По подозрению в убийстве задержан 53-летний мужчина.

- По данным следствия, подозреваемый в ходе ссоры со своим знакомым, возникшей в процессе совместного употребления спиртных напитков, избил потерпевшего, после чего задушил его, - рассказали в ведомстве.

Там же подтвердили, что задержанный мужчина - депутат Переславль-Залесской городской Думы, руководитель думской фракции "ЕР" Владимир Корнилов.

Назначены судебные экспертизы. Следствие сейчас решает вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.