В Подмосковье охранник напал на своих коллег

Конфликт, переросший в поножовщину, произошел между охранниками в Подмосковье. Согласно имеющейся информации, мужчины отдыхали в бытовке, и между ними вспыхнула ссора.

В результате три человека получили ранения. Как сообщает KR.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, нападавшим оказался ранее судимый сотрудник охранного предприятия.

Его задержали, пострадавшие были госпитализированы.

Ранее "РГ" писала о том, что в Чебоксарах студентка, находясь в академическом отпуске, пришла в колледж с ножом и ранила одного из педагогов.