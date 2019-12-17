Жители Троицка решили, сколько станций метро им нужно

В течение двух последних дней жители Троицка с помощью электронного голосования выбирали, какой быть будущей Коммунарской линии метро - дойти ей до Октябрьского проспекта или остановиться на пересечении Калужского шоссе и Городской улицы. Фактически в столице второй раз применили систему, протестированную во время выборов депутатов Мосгордумы в сентябре - тогда электронное голосование прошло в трех избирательных округах.

Теперь возможность отдать свой голос с помощью компьютера или смартфона получили жители Новой Москвы. Только выбирали они не политиков, а план развития жизненно важной инфраструктуры - подземки. В Троицк - городок с населением 60 с лишним тысяч человек идет новая Коммунарская линия. Начнется она от станции МЦК "Крымская" и протянется почти на 38 км до Троицка, попутно пересекаясь с Калужско-Рижской и Большой Кольцевой линиями.

Сейчас Троицк с Москвой напрямую связывает только Калужское шоссе - его полностью реконструировали и сделали центральной магистралью Новой Москвы, но даже это не всегда спасает от пробок. Причем альтернатив у автобуса кроме личного транспорта нет - на электричке из Троицка не выбраться, железной дороги там нет. Жители голосуют, одной станции быть в Троицке или двум, а власти столицы готовы поддержать принятое решение.

По словам замглавы департамента информационных технологий Москвы Артема Костырко, для участия в электронном голосовании зарегистрировались 4696 жителей Троицка. Голосование стартовало в 10 часов утра воскресенья, и уже к концу дня явка превысила 80%. Весь понедельник голосование продолжалось, и к 14.00 явка достигла 92,5% - больше, чем на выборах в Мосгордуму. Результаты голосования будут опубликованы в ближайшее время. Что касается сроков строительства, то первый участок Коммунарской ветки от МЦК до станции "Коммунарка" власти города планируют построить к 2023 году. До Троицка линию продлят к 2027 году.