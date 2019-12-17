Омич выставил на продажу свежий снег

Необычное предложение появилось на популярном сайте объявлений. Снег "естественного происхождения" можно приобрести по цене тысяча рублей за один кубометр.

- Отличный подарок ребенку любого возраста. Игра в снежки, строительство снежных замков и снеговиков - это незабываемая часть детства каждого человека! Подарите своим детям и близким эмоции и воспоминания! Порадуйтесь зимним забавам, почувствуйте новогоднее настроение! - предлагает покупателям житель Октябрьского округа Омска Николай.

Стоит отметить, что снега в этом году в Омске практически нет. Поэтому строительство горок и снежных городков в местных парках и скверах пришлось переносить на более позднее время. Впрочем, на фотографиях товар выглядит не слишком презентабельно.

- Это снег после чистки парковки, - объяснил "РГ" Николай. - Если вы хотите, чтобы он был посвежее, то можно приобрести снег после чистки дачного массива или из района области.

Помимо снега горожанин предлагает потенциальным покупателям еще один необычный товар - диких городских голубей. По цене 500 рублей за птицу.