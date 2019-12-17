В Ленобласти госпитализировали детей из семьи с оружейным арсеналом

Восемь детей, которые проживали в поселке Химози под Гатчиной, в доме, где хранились десятки единиц оружия, доставлены в больницу. Жизни и здоровью детей сейчас ничего не угрожает, сообщают в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Ленобласти.

Напомним, сегодня ночью в коттедже в поселке Химози под Гатчиной, где живет обеспеченная многодетная семья, прошли обыски. Отца восьмерых детей подозревают в систематических изнасилованиях своей дочери. Сейчас девочке 13 лет.

Также известно, что во время обысков в коттедже был обнаружен целый оружейный арсенал. Для чего использовались пистолеты и автоматы, сейчас выясняется.

Кроме того, у следователей есть серьезные вопросы к органам опеки и попечительства Гатчинского района, выясняется, знали ли они о происходящем в коттедже.