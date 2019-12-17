В Петербурге нашли замену арестованному главе "Метростроя"

Петербургское ОАО "Метрострой" возглавил бывший председатель городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

Как сообщает пресс-служба предприятия, назначение чиновника администрации Санкт-Петербурга состоялось 17 декабря на заседании совета директоров "Метростроя".

Таким образом, в лице Сергея Харлашкина образован временный единоличный исполнительный орган ОАО "Метрострой", говорится в сообщении. К исполнению обязанностей новый руководитель приступит 19 декабря.

Окончательно организационный вопрос будет оформлен на внеочередном общем собрании акционеров предприятия, которое состоится 20 февраля.

Напомним, накануне генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Александров был задержан по делу о многомиллионном хищении при строительстве станций петербургского метрополитена. Он вместе с рядом других подозреваемых заключен под стражу до 6 февраля.