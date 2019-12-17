Летчики аварийно севшего под Астраханью Ту-22 получат госнаграды

Командование летчиков, посадивших на землю под Астраханью бомбардировщик Ту-22М3 с отказавшим двигателем, просит представить их к госнаградам, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В Минобороны отметили, что пилоты совершили самоотверженные действия, сумев отвести самолет с отказавшим двигателем от населенного пункта.

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, вылетевший с военной базы Шайковка в Калужской области, из-за проблем с двигателем произвел около Ахтубинска аварийную посадку на грунт.

Экипаж самолета не пострадал и смог покинуть воздушное судно без посторонней помощи.

Справка "РГ"

Разработка ТУ-22М3 велась с 1974 года, и в 1977 году состоялся первый испытательный полет. На вооружение в ВВС самолет поступил в 1978 году.

По техническим характеристикам машина значительно превосходит зарубежные аналоги. Практическая дальность полета составляет семь тысяч километров, крейсерская скорость 930 км/ч, максимальная 2300 км/ч, предельная подъемная масса машины может составлять 124 тонны.

Самолет этого класса показал высокую эффективность при выполнении боевых задач в Сирии.