В Крыму назначен глава Госкомитета молодежной политики

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ о назначении Сергея Селимова председателем вновь созданного комитета молодежной политики Крыма. Документ опубликован на официальном сайте Совета министров РК.

"Принять Селимова Сергея Серверовича на государственную гражданскую службу РК и назначить его на должность председателя государственного комитета молодежной политики Республики Крым", - говорится в указе.

Ранее Аксенов объяснил создание нового органа необходимостью "более активно вовлекать молодежь в процесс управления республикой для формирования кадрового резерва". Известно, что в молодежный комитет войдут управление патриотического, трудового и духовно-нравственного воспитания, управление нормативно-правовых документов и управление поддержки молодежных инициатив и общественных проектов. На руководящие позиции назначат лидеров молодежного актива, готовых общаться со сверстниками и решать их болезненные проблемы.

Сергей Селимов окончил Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина в статусе магистра исторических наук и до сегодняшнего назначения работал директором компании, которая занимается организацией зрелищных шоу с огнем и светом в городах ЮФО. В последние годы был членом Молодежного актива Республики Крым и молодежного общественного совета при Евпаторийском городском совете.

Министерство образования, науки и молодежи РК с 1 января 2020 года изменит своей название, исключив из него слово "молодежи".