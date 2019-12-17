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17.12.2019 19:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму назначен глава Госкомитета молодежной политики

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ о назначении Сергея Селимова председателем вновь созданного комитета молодежной политики Крыма. Документ опубликован на официальном сайте Совета министров РК.

"Принять Селимова Сергея Серверовича на государственную гражданскую службу РК и назначить его на должность председателя государственного комитета молодежной политики Республики Крым", - говорится в указе.

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Ранее Аксенов объяснил создание нового органа необходимостью "более активно вовлекать молодежь в процесс управления республикой для формирования кадрового резерва". Известно, что в молодежный комитет войдут управление патриотического, трудового и духовно-нравственного воспитания, управление нормативно-правовых документов и управление поддержки молодежных инициатив и общественных проектов. На руководящие позиции назначат лидеров молодежного актива, готовых общаться со сверстниками и решать их болезненные проблемы.

Сергей Селимов окончил Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина в статусе магистра исторических наук и до сегодняшнего назначения работал директором компании, которая занимается организацией зрелищных шоу с огнем и светом в городах ЮФО. В последние годы был членом Молодежного актива Республики Крым и молодежного общественного совета при Евпаторийском городском совете.

Министерство образования, науки и молодежи РК с 1 января 2020 года изменит своей название, исключив из него слово "молодежи".

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