Россия и Китай предложили смягчить санкции в отношении КНДР

Россия и Китай предложили смягчить санкции в отношении Северной Кореи. Соответствующий документ подготовлен Москвой и Пекином, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Пхеньян выполняет свои обязательства по резолюциям Совета безопасности ООН. Кроме того, в целях улучшения гуманитарной обстановки в стране санкции, напрямую затрагивающие средства к существованию гражданского населения КНДР, должны быть сняты в кратчайшие сроки.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал Совбез принять политическую резолюцию по ситуации на Корейском полуострове. Необходимо стимулировать КНДР к сотрудничеству, убежден дипломат.