Россия и Китай призвали ООН оказывать гуманитарную помощь КНДР

Россия и Китай призывали государства-члены ООН обеспечивать беспрепятственную и своевременную доставку гуманитарных грузов Северной Корее. Проект резолюции Москвы и Пекина подразумевает согласие стран на предоставление гумпомощи КНДР через свою территорию.

Как информирует РИА Новости, документ также предлагает отменить ограничение, действующее в отношении Пхеньяна, на поставку и продажу морепродуктов.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай призвали к снятию санкций против КНДР в целях улучшения гуманитарной обстановки в стране. Отмечается, что Пхеньян выполняет свои обязательства по резолюциям Совета безопасности ООН.