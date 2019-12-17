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Рубрика: Власть

Россия и Китай призвали ООН оказывать гуманитарную помощь КНДР

Россия и Китай призывали государства-члены ООН обеспечивать беспрепятственную и своевременную доставку гуманитарных грузов Северной Корее. Проект резолюции Москвы и Пекина подразумевает согласие стран на предоставление гумпомощи КНДР через свою территорию.

Фото: REUTERS/KIM HONG-JI
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Как информирует РИА Новости, документ также предлагает отменить ограничение, действующее в отношении Пхеньяна, на поставку и продажу морепродуктов.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай призвали к снятию санкций против КНДР в целях улучшения гуманитарной обстановки в стране. Отмечается, что Пхеньян выполняет свои обязательства по резолюциям Совета безопасности ООН.

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