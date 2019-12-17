Самая быстрая Kia: Stinger для России получил новые опции

Kia анонсировала цены и комплектации на фастбек Stinger 2020 модельного года. Прежде всего, изменилось мультимедийное оснащение, отделка интерьера, опции комфорта и безопасности.

На российском рынке модель будет представлена в шести исполнениях: Comfort, Luxe, Prestige, Style, GT Line, GT. Диапазон цен на корейский спорткар составляет от 2 114 900 до 3 404 900 рублей, при этом обновленная комплектация Prestige получила ценник в 2 424 900 рублей, тем самым она подешевела на 180 000 рублей (ранее 2 604 900 рублей).

Стоимость базовой версии Comfort выросла на 40 000 рублей. Исполнение Luxe получило отделку сидений экокожей, передние и задние датчики парковки, но при этом убрали беспроводную зарядку для смартфона. Зато удалось снизить стоимость автомобиля до 2 264 900 рублей (минус 20 000 рублей).

Фото: Пресс-служба Kia.

Версия Prestige оснащается аудиосистемой с девятью динамиками и навигационной системой с 8-дюймовым дисплеем, с предустановленными трехмерными картами, передними и задними датчиками парковки. Комплектации Style, GT Line и GT остались прежними. Прайсы топовых исполнений - 2 639 900 рублей, 2 844 900 рублей и 3 404 900 рублей соответственно.

Stinger предлагается как с передним, так и с полным приводом. Под капотом фастбека может располагаться бензиновый 2-литровый двигатель с турбонаддувом (197 л. с. или 247 л. с.) или "атмосферник" объемом 3,3 литра с двойным турбонаддувом и мощностью 370 л. с. Все моторы работают в связке с безальтернативным восьмиступенчатым "автоматом".

Напомним, Stinger является нишевой моделью марки Kia, за 11 месяцев текущего года на российском рынке было реализовано 1344 авто.