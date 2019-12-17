Сергей Иванов: Тарифы на вывоз мусора по регионам должны отличаться

При расчете тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами надо учитывать специфику региона, считает спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов (в центре слева направо) во время осмотра выставочного пространства в рамках I Форума-выставки "Чистая страна" в технопарке "Сколково". Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Такое мнение он высказал в ходе выступления на на форуме "Чистая страна" в Сколково.

"Нельзя делать один тариф на всю страну, потому что регионы разные... Тарифы должны сильно различаться в разных регионах", - приводит его слова РИА Новости.

Сергей Иванов пояснил, что 70% тарифа составляют расходы на транспортировку, при этом расстояния могут отличаться на порядок: в одних регионах отходы могут вывозить за 20 километров, а в других - за 200 км.

Напомним, в 2019 году регионы должны были разработать новые системы обращения отходами, чтобы с 1 января 2020 года они начали действовать по всей стране, кроме городов федерального значения.

Однако в восьми субъектах РФ система с нового года не заработает, еще в 17-ти есть угроза прекращения деятельности регионального оператора по финансовым причинам. Такие цифры назвал 9 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев. Он призвал губернаторов принять "исчерпывающие меры, чтобы не допустить такого развития событий, и представить в правительство конкретные предложения".

Мониторинг также показал, что регионы плохо проработали территориальные схемы обращения с отходами. Где-то отсутствует информация о планах строительства новой инфраструктуры, в других местах показатели утилизации и обработки мусора не соответствуют показателям нацпроекта "Экология".

Цель реформы - уменьшение объемов захоронения мусора и увеличение доведение доли его переработки до 60 процентов.