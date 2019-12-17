Составлен рейтинг самых ненадежных кроссоверов

Оператор национальной системы техосмотра Германии компания TÜV ежегодно на основе анализа накопленных за год данных публикует рейтинги самых безотказных и самых ненадежный моделей на вторичном рынке. Сегодня она поделилась антирейтингом внедорожников (включая кроссоверы).

Самым ненадежным внедорожником в Германии в возрасте 2-3 лет признан Dacia Duster. Значительные дефекты обнаружены у 11,7% осмотренных машин. Самая частая неисправность на них, как и в общем по рынку, неработающие световые приборы. Нередки случаи утечки масла из двигателя и трансмиссии.

Реже отмечены неисправности подвески и рулевого управления. С Duster злую шутку сыграло рыночное позиционирование, владельцы самого дешевого внедорожника в Германии откровенно пренебрегают элементарным обслуживанием машины.

Следом в антирейтинге идет пара соплатформенных корейских кроссоверов Hyundai Tucson и Kia Sportage (10,5% и 7,1% существенных дефектов соответственно для машин 2-3 лет). Слабым местом платформы является подвеска. У Hyundai часты неисправности стояночного тормоза, у Kia тормозной системы в целом.

Среди внедорожников 4-5 лет хуже других зарекомендовал себя Kia Sportage (14.9% с дефектами). В целом машина крепкая, но элементы привода и стояночный тормоз досаждают неисправностями втрое чаще, чем у самых беспроблемных одноклассников.

Существенные неисправности отмечены у 14 из 100 Volkswagen Tiguan. Чаще всего их источник подвеска. Третий Nissan Qashqai с 12,7% машин с дефектами. Чаще других у него отмечен критический износ тормозных дисков. Повышенного внимания требует подвеска и проверка герметичности системы смазки двигателя.

В 6-7 лет для Duster наступает старость: на кузов появляется ржавчина, очень часты отказы гидроусилителя рулевого управления, дефекты в системе выпуска. 24,9% машин непосредственно с техосмотра направляются в ремонт.

У Tiguan такого же возраст подвеска почти поголовно требует замены упругих элементов. Каждому пятому Qashqai 5-6 лет отказывают в талоне техосмотра. Если владелец недавно сменил тормозные диски, то как правило причины отказа - течь масла двигателя и поломка элементов рулевого управления.