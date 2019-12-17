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17.12.2019 16:05
Рубрика: Легковые авто

Трехлетняя девочка поцарапала десять машин на 600 тысяч рублей

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Китае мистер Жао посетил за компанию с другом, присматривавшим себе новый автомобиль, автосалон Audi. Время досужее и мистера Жао сопровождали жена и трехлетняя дочь.

Семейная прогулка в итоге обернулась ролью ответчика по судебному иску о причинении вреда автосалону на 200 000 юаней (около 1,8 млн рублей).

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Увлеченные знакомством с изысканным ассортиментом Audi, молодые родители совсем упустили из внимания чадо. Ребенок в это время затеял собственную игру и припасенным камушком принялся выцарапывать на лакированных боках автомобилей сюжеты, занимающие его трехлетнее воображение. Взрослые спохватились только на росписи десятой машины.

Управляющие автосалонам "входить в положение" и не подумали и немедленно выкатили иск основанный на оценке ущерба "на глаз", да еще с компенсацией разницы между ценой новых и подержанных машин, якобы после ремонта они не могут считаться новыми.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Мистер Жао категорически не согласился с иском и в конечном итоге стороны сошлись на 70 000 юаней (около 630 тысяч рублей). Будем надеяться, что компенсацию глава семьи выплатит не из денег на образование дочери.

Другой поразительный момент отметили комментаторы публикации на сайте Carscoops.com: в Китае, крупнейшем автомобильном рынке в натуральном исчислении, возможно, чтобы автосалоны не имели страхового покрытия на подобные случаи.

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