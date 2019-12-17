В Донбассе заявили об усилении интеграции с Россией

Донбасс намерен планомерно двигаться к интеграции с Россией. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он добавил, что эти интеграционные процессы не противоречат так называемым Минским договоренностям.

"После встречи "нормандской четверки" мы поняли, кто наш друг, а кто наш враг...", - пояснил Пушилин, слова которого на брифинге приводит РИА Новости. Встречу с журналистами политик провел вместе с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником.

"Мы хотим идти в одном направлении с Россией, и мы будем планомерно идти к этому, вне зависимости от мнения Киева..." - подчеркнул руководитель ДНР и отметил, что интеграционные процессы с РФ "никак не противоречат Минским соглашениям".

Напомним, по итогам встречи "нормандской четверки" в Париже стороны переговорного процесса подчеркнули, что придерживаются ранее заключенных Минских соглашений. Речь идет в частности, о прекращении огня, обмене удерживаемых в Донбассе военнопленных в формате "все на всех" и разведении сил до конца марта 2020 года на новых участках Донбасса.