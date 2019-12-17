В Государственной Думе прокомментировали сообщения СМИ о том, что компания "Нафтогаз Украины" подала в суд на правительство страны. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских, проблема гораздо глубже.

- Получается, что ситуация внутри страны не контролируется, раз компания, где собственник - государство, подает подобные иски, - цитирует его слова RT.

Ананских отметил, что такие дела должны решаться за столом переговоров, без вынесения в общественность и, тем более, в суд. По словам депутата, то, что сейчас происходит, противоречит любой логике. Он предложил посмотреть, как будут развиваться события.

О ситуации сообщил журнал Time. По данным источников издания, иск был подан в окружной административный суд Киева. "Нафтогаз" утверждает, что правительство действовало незаконно и предвзято в июле при предоставлении разрешения на разработку нефтяного и газового месторождения американской компании.