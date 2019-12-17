Новости

В Певеке приняли первые киловатты с плавучей АЭС "Академик Ломоносов" 12:53
В Москве создадут Ассоциацию школьных музеев 12:53
Роспотребнадзор: Как выбрать детский костюм к празднику 12:53
На Кубань прилетит на операцию вторая девочка из США с "маской Бэтмена" 12:53
В Калининграде запретят строить дома выше девяти этажей 12:50
Зеленский назначил Владимира Ельченко послом в США 12:42
Омичка, ставившая сына коленями на гречку, хочет воспитывать его сама 12:40
Из Ростова до Розы Хутор на время праздников открыли прямой маршрут 12:39
В Жуковском сел самолет с одним отказавшим двигателем 12:36
Узбекистан стал страной года по версии The Economist 12:32
Зураб Церетели провел мастер-класс для детей военнослужащих Росгвардии 12:31
На Дону водитель расстрелял инспектора ГИБДД из новогоднего салюта 12:27
Обвиняемого во взятке экс-главу Удмуртии экстренно госпитализировали 12:24
Володин встретился с членами палаты лордов Великобритании 12:23
Московский зоопарк 31 декабря изменит режим работы 12:22
Сильный ветер повалил остановки в Твери и обесточил еще два города 12:22
Лукашенко обсудил с Совбезом новый план обороны Беларуси 12:18
В Пскове преподаватель вуза убил женщину и закопал ее в лесу 12:13
Ямалец насмерть забил брата молотком из-за детских обид 12:13
На Ставрополье из-за пожара на рынке эвакуировали 80 человек 12:12
Более 900 мероприятий прошло в Приангарье в Год театра 12:08
Chery рассказала о новинках для России в 2020 году 12:08
Онлайн-трансляция пресс-конференции Владимира Путина 12:07
Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group 12:05
Медведев утвердил объемы размещения государственных ценных бумаг 12:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Какие новые профессии появятся в будущем
Какие новые профессии появятся в будущем
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
17.12.2019 12:39
Рубрика: В мире

В Госдуме отреагировали на спор "Нафтогаза" и кабмина Украины

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

В Государственной Думе прокомментировали сообщения СМИ о том, что компания "Нафтогаз Украины" подала в суд на правительство страны. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских, проблема гораздо глубже.

Минэнерго Украины объявило о смене руководства "Нафтогаза" и других госкомпаний

- Получается, что ситуация внутри страны не контролируется, раз компания, где собственник - государство, подает подобные иски, - цитирует его слова RT.

Ананских отметил, что такие дела должны решаться за столом переговоров, без вынесения в общественность и, тем более, в суд. По словам депутата, то, что сейчас происходит, противоречит любой логике. Он предложил посмотреть, как будут развиваться события.

О ситуации сообщил журнал Time. По данным источников издания, иск был подан в окружной административный суд Киева. "Нафтогаз" утверждает, что правительство действовало незаконно и предвзято в июле при предоставлении разрешения на разработку нефтяного и газового месторождения американской компании.

В мире экс-СССР Украина Власть Работа власти Внешняя политика Политический кризис на Украине

Главное сегодня

Видеотрансляция: Пресс-конференция Владимира Путина
В Госдуме ответили на угрозы санкций против подрядчика "Северного потока-2"
Косачев: Процедура импичмента Трампа стала самоцелью для демократов
В ЕАО при эвакуации "заминированного" детсада погибла воспитательница
Украина назвала желающие присоединиться к "нормандскому формату" страны