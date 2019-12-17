Новости

Россия обсуждает с Таиландом поставку еще двух SSJ-100 21:44
Пользователям стало доступно приложение "Госуслуги. Дороги" 21:40
В Евросоюзе заявили о создании независимого оператора ГТС на Украине 21:31
В московском метро запустили поезд "Король баттерфляя" 20:56
Неизвестный устроил стрельбу в казино в США: трое погибли 19:54
В Ленобласти новорожденные будут получать подарки 19:49
Эксперты обсудили контроль достижения целей нацпроектов 19:48
Орешкин ожидает прогресса в интеграции России и Беларуси 19:46
В Петербурге нашли замену арестованному главе "Метростроя" 19:37
В Крыму назначен глава Госкомитета молодежной политики 19:29
Орешкин: Отмена НДФЛ для малоимущих была бы позитивна для экономики 19:19
2 января в Беларуси объявлен президентом праздничным днем 19:06
Автомобили Volvo подорожают из-за утильсбора 19:01
Орешкин: ВВП России может расти не менее чем на 2% без структурных реформ 18:54
Во Франции в полицейских кинули бутылку с кислотой 18:45
Путин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ливию 18:40
Москву парализовали 9-балльные пробки 18:36
Альварес отказался от титула, который отобрал у Ковалева 18:32
"Лукойл" прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года 18:27
У стадиона ЦСКА в Москве может появиться крыша 18:24
В Донбассе заявили об усилении интеграции с Россией 18:12
Арктические меры поддержки заработают летом 2020 года 18:08
В Омске поместят в интернат мальчика, которого ставили коленями на гречку 18:00
Глобальная версия Kia Optima получила полный привод 18:00
Фото: Скарлетт Йоханссон пришла на шоу в платье российского дизайнера 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Как ЦРУ охотилось за советскими военными технологиями
Как ЦРУ охотилось за советскими военными технологиями
Как взыскать долговые деньги с владельца жилья
Как взыскать долговые деньги с владельца жилья
17.12.2019 20:56
Рубрика: Экономика

В московском метро запустили поезд "Король баттерфляя"

Текст: Анна Козина
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Новый тематический поезд "Король баттерфляя", посвященный плаванию, был запущен на кольцевой линии московского метрополитена.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости www.ria.ru
Бирюлево, Коммунарка, Троицк: куда еще придет метро

Свое название поезд получил в честь легендарного чемпиона СССР 1930-40-х годов, победителя III Рабочей Олимпиады в Антверпене, первого советского рекордсмена мира в плавании баттерфляем Семена Петровича Бойченко.

Проехав в таком необычном составе, можно узнать и о других знаменитых пловцах разных лет. Каждый вагон - тематический - и имеет свое название. В вагоне "Король баттерфляя" представлены портреты выдающихся пловцов первой половины XX века. В "Дружбе народов" можно узнать о победах советских чемпионов. Например, четырехкратного олимпийского чемпиона и президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова. Владимир Валерьевич, кстати, присутствовал на торжественном мероприятии в электродепо "Красная Пресня" и даже сделал селфи на фоне поезда со своим портретом.

Дизайн вагона "Планета воды" расскажет об истории плавания, а вагона "Россия" - о звездах плавания конца XX - начала XXI века. Можно проследить за успехам нашей сборной. Тут и опытные спортсмены - шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова, призеры Олимпийских игр Анастасия Фесикова и Владимир Морозов и 19-летний рекордсмен мира Климент Колесников. Для иностранцев тоже нашлось место. Как же без самого титулованного спортсмена в бассейне американца Майкла Фелпса.

Фото: Пресс-служба компании "Яндекс".
"Яндекс" запустил "Поезд будущего" в московском метро

Автором этого проекта является чемпион Европы, призер чемпионатов мира и Олимпийских игр, рекордсмен мира, редактор журнала "Плавание", президент "Национальной школы плавания" Дмитрий Волков.

- Цель проекта - популяризация спорта и здорового жизни в РФ, создание уникальной возможности москвичам и гостям столицы узнать об истории и этапах развития плавания в нашей стране и во всем мире, успехах российских пловцов на международной арене - отметил Дмитрий Волков.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен

Главное сегодня

Россия ввела дополнительные санкции на ряд товаров из Украины
В Кремле пока не подтвердили планы саммита с Турцией в феврале
ЦБ сделает более дорогой ипотеку для закредитованных заемщиков
Орешкин: Отмена НДФЛ для малоимущих была бы позитивна для экономики
В Минэнерго РФ рассказали о диалоге между "Газпромом" и "Нафтогазом"