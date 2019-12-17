В московском метро запустили поезд "Король баттерфляя"

Новый тематический поезд "Король баттерфляя", посвященный плаванию, был запущен на кольцевой линии московского метрополитена.

Свое название поезд получил в честь легендарного чемпиона СССР 1930-40-х годов, победителя III Рабочей Олимпиады в Антверпене, первого советского рекордсмена мира в плавании баттерфляем Семена Петровича Бойченко.

Проехав в таком необычном составе, можно узнать и о других знаменитых пловцах разных лет. Каждый вагон - тематический - и имеет свое название. В вагоне "Король баттерфляя" представлены портреты выдающихся пловцов первой половины XX века. В "Дружбе народов" можно узнать о победах советских чемпионов. Например, четырехкратного олимпийского чемпиона и президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова. Владимир Валерьевич, кстати, присутствовал на торжественном мероприятии в электродепо "Красная Пресня" и даже сделал селфи на фоне поезда со своим портретом.

Дизайн вагона "Планета воды" расскажет об истории плавания, а вагона "Россия" - о звездах плавания конца XX - начала XXI века. Можно проследить за успехам нашей сборной. Тут и опытные спортсмены - шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова, призеры Олимпийских игр Анастасия Фесикова и Владимир Морозов и 19-летний рекордсмен мира Климент Колесников. Для иностранцев тоже нашлось место. Как же без самого титулованного спортсмена в бассейне американца Майкла Фелпса.

Автором этого проекта является чемпион Европы, призер чемпионатов мира и Олимпийских игр, рекордсмен мира, редактор журнала "Плавание", президент "Национальной школы плавания" Дмитрий Волков.

- Цель проекта - популяризация спорта и здорового жизни в РФ, создание уникальной возможности москвичам и гостям столицы узнать об истории и этапах развития плавания в нашей стране и во всем мире, успехах российских пловцов на международной арене - отметил Дмитрий Волков.