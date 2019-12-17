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17.12.2019 13:03
Рубрика: Легковые авто

В России стала доступна программа подписки на автомобили Jeep

Текст: Татьяна Акимова
Фото: Пресс-служба Jeep. Фото: Пресс-служба Jeep.
Фото: Пресс-служба Jeep.

Теперь в России стала доступна новая программа аренды машин марки Jeep - Jeep 4 Freedom. Компания FCA Rus и сервис личных автомобилей по подписке Anytime Prime предложили россиянам взять в длительную аренду внедорожники Jeep Compass, Jeep Grand Cherokee и Jeep Wrangler.

Фото: www1.fips.ru
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На любой из этих автомобилей можно оформить подписку на владение сроком от трех суток, говорится в сообщении FCA Rus. Для тех пользователей, кто планирует арендовать авто на срок от недели и более, доступна бесплатная услуга доставки машины в нужную локацию.

Зона аренды для моделей Jeep Compass, Jeep Grand Cherokee и Jeep Wrangler имеет географический лимит до 500 км от МКАД, говорят в FCA Rus, отмечая, что арендовавший машину автомобилист может доехать на ней и до Санкт-Петербурга.

Фото: Пресс-служба Jeep.
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Компания обещает оказывать круглосуточную техническую поддержку автовладельцами и предоставлять машины в аренду без сторонних логотипов и отметок. В стоимость аренды включены две комплексные мойки, а также услуга личного помощника.

В FCA Rus уверены, что программа Jeep 4 Freedom даст российским пользователям возможность чаще пересаживаться на новые модели или выбирать особый автомобиль, когда это им требуется.

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