Видео: оставленный в салоне пес утопил машину своего хозяина

В идеальном мире собака человеку - не только друг, ездовое животное и защитник в опасных ситуациях, но иногда еще и отличный собеседник, внимательный слушатель и вообще единственная в мире понимающая душа. Но порой активность и любознательность четвероногого друга может создать его хозяину массу проблем, как, например, произошло на днях в китайском местечке Синьхуан (провинция Чжэцзян).

Владелец легкового автомобиля ненадолго припарковался у магазина, а) оставив собаку в салоне, б) не заглушив двигатель и в) не поставил машину на ручной тормоз. Этого оказалось достаточно для беды. Впавший без хозяина в панику (а может и просто заскучавший?) пес каким-то образом задел рычаг переключения скоростей и машина медленно тронулась вперед.

Еще одна, уже четвертая по счету, ошибка владельца машины - парковка прямо на берегу искусственного водоема. Разумеется, неуправляемая машина ухнула туда, к счастью, не на полную глубину.

По данным полиции, пес ничуть не пострадал, чего нельзя сказать о нервной системе его владельца.