Запущено сквозное движение на всем протяжении Северо-Западной хорды

В ноябре открыто движение по мосту в Нижних Мневниках. Теперь можно беспрепятственно проехать с улицы Народного Ополчения на улицу Нижние Мневники. Мост стал заключительным объектом Северо-Западной хорды.

Общая протяженность дорог этой трассы, включая съезды и искусственные сооружения, - 83 километра. В составе хорды построены такие важные объекты, как Алабяно-Балтийский тоннель, тоннель винчестерного типа на пересечении улиц Народного Ополчения и Берзарина и новый Крылатский мост.

В столице 29 ноября открылось движение по новому балочному мосту через шлюз N 9 канала имени Москвы. Подрядчики завершили строительные работы с опережением графика - на год раньше срока, указанного в договоре.

"Большое событие в дорожном строительстве Москвы - построен уникальный балочный мост в Нижних Мневниках, который по большому счету стал заключительным объектом Северо-Западной хорды. Сквозной проезд по хорде был запущен еще в прошлом году, но здесь до сих пор оставалось такое бутылочное горлышко", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев, отметил, что это последний участок строительства Северо-Западной хорды. С его вводом в эксплуатацию завершен весь проект этой скоростной магистрали. Северо-Западная хорда проходит через северные и западные районы Москвы от Дмитровского до Сколковского шоссе и Мичуринского проспекта. Помимо этого она соединяет другие крупные городские магистрали - Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское и Ленинградское шоссе. В районе Дмитровского шоссе организован съезд с Северо-Западной на Северо-Восточную хорду с движением в сторону аэропорта Шереметьево либо в сторону Ярославского шоссе. СЗХ фактически стала продолжением скоростной трассы М11 Москва - Санкт-Петербург.

Запуск Северо-Западной хорды помог снизить нагрузку на центральные улицы, Третье транспортное кольцо, МКАД

Запуск СЗХ помог снизить нагрузку на центральные улицы столицы, Третье транспортное кольцо, МКАД и прилегающие участки вылетных магистралей. По оценкам столичных властей, пробег автомобилей при поездках между соседними районами сократился примерно на 10 процентов. Улучшилось транспортное обслуживание более чем трех миллионов человек.

На всех участках СЗХ построено пять мостов и три десятка тоннелей и эстакад. Как подчеркивал Андрей Бочкарев, строительство тоннелей и эстакад позволило значительно улучшить транспортную ситуацию в городских районах, которые соединяет автомагистраль. Самым длинным путепроводом в составе СЗХ стала эстакада основного хода через Смоленское направление Московской железной дороги. Общая протяженность сооружения, расположенного в районе улицы Боженко, составляет около 1,4 километра.

Важнейшими объектами стали Алабяно-Балтийский тоннель и тоннель винчестерного типа на пересечении улиц Народного Ополчения и Берзарина. Первый начали строить еще в 2006 году, и из-за разных технических проблем и сложностях с подрядчиками работы продолжались десять лет. Полностью объект был открыт в декабре 2015-го, а правая часть тоннеля, обеспечивающая движение со стороны улицы Алабяна в направлении Большой Академической улицы, была запущена в 2013 году.

"Это такой городской долгострой. Но были и объективные причины, потому что это действительно самое сложное сооружение в Москве, которое проходит под двумя транспортными тоннелями, тремя тоннелями метро, под железной дорогой, под шоссе. И конечно, построить такое сооружение было непросто", - говорил Сергей Собянин. Он признавал, что были проблемы с подрядчиком, с проектированием, но в итоге "Москва получает очень хороший транспортный объект, связку между Северным и Северо-Западным округами".

Алабяно-Балтийский тоннель сложнейшее техническое сооружение. Он расположен на глубине 25 метров в зоне неблагоприятных геологических и гидрогеологических условий и проходит под двумя транспортными тоннелями (Волоколамским и Ленинградским), тремя тоннелями Замоскворецкой линии метро, Ленинградским проспектом и железнодорожными путями Рижского направления Московской железной дороги. Общая протяженность дорог тоннеля составляет 2,8 километра, в том числе основной тоннель - 1,94 километра, боковой (выездной) тоннель - 0,85 километра. Для управления сложными инженерными системами Алабяно-Балтийского, Ленинградского и Волоколамского тоннелей создан специальный Центральный диспетчерский пункт.

Еще один важный и сложный объект СЗХ - это тоннель винчестерного типа (его нитки расположены друг над другом) на пересечении улиц Народного Ополчения и Берзарина, его открыли в сентябре 2016 года. Встречные потоки транспорта в тоннеле разделены следующим образом: транспорт по четной стороне улицы Народного Ополчения идет в нижний тоннель протяженностью 786 метров на глубине 12,5 метра, а в верхний тоннель протяженностью 542 метра на глубине 10 метров попадают машины, которые едут по нечетной стороне.

Винчестерная конструкция для этого тоннеля была выбрана потому, что она позволяет построить более компактное сооружение - проезжая часть от прилегающих домов сейчас отодвинута на 14 метров, а если бы строился обычный тоннель, то расстояние от домов до проезжей части составило бы всего 6 метров. Это крайне важно в условиях сложившейся плотной городской застройки.

Не менее важным объектом стал и новый Крылатский мост через Москву-реку. Движение по нему началось в июле 2018 года. Новый мост стал дублером старого Крылатского моста, который построили больше тридцати лет назад. Сейчас автомобили едут по трем полосам в каждом направлении. Для пешеходов сделали тротуары. Новый мост улучшил транспортное обслуживание районов Хорошево-Мневники, Крылатское, Кунцево и Филевский Парк, подчеркивает Андрей Бочкарев.