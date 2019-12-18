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18.12.2019 07:00
Рубрика: Бензин

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

Текст: Георгий Панин
Российские власти всячески пытаются придумать различные способы сдерживания роста цен на бензин в пределах инфляции. Для этого применяются различные стратегии. Например, внедрение демпфирующего механизма, снижение экспортных пошлин и увеличение налога на НДПИ.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Это немного сдержало рост цен на топливо, рассказывает "Российской газете" Гайдар Гасанов, эксперт "Международного финансового центра".

По его прогнозу, в 2020 году бензин в среднем может подорожать на 2 процента в силу возможного роста инфляции в стране с начала года. Но это сезонный рост, от которого пока никуда не уйти.

Фото: iStock
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По последним данным Росстата, средняя стоимость бензина марки Аи-92 составила 42,23 рубля за литр, цена на бензин Аи-95 - 45,75 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива составила 47,62 рубля за литр.

"Основная задача правительства не допускать резкого роста цен на топливо и сдерживать его в рамках официальной инфляции около 3,8 процента, на которую будет ориентироваться Минфин в следующем году. Увеличение льгот для нефтегазовых компаний, предусмотренным федеральным бюджетом до 2022 года, а также регулировка размера акцизов, позволит не допустить резкого увеличения цен на топливо. Все будет также зависть и от мировых цен на нефть", - заключил эксперт.

#бензин