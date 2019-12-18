BMW продолжит выпускать гигантские решетки радиатора

В 2017 году марка BMW продемонстрировала концепт-кар X7 iPerformance Concept. Тогда многие журналисты и автолюбители не оценили слишком вычурную фальшрадиаторную решётку радиатора с крупными вертикальными ламелями. Несмотря на это в октябре прошлого года немецкая компания выпустила серийный полноразмерный кроссовер X7 c массивной решеткой.

Теперь в BMW активно отстаивают свою "фишку", с так называемыми гигантскими "ноздрями", и рассказали об отношении покупателей к таким решеткам радиатора. Руководитель проекта X7 Питер Энрих дал интервью британскому изданию Autocar, в котором заявил, что в компании продолжать следовать по пути смелого дизайна.

BMW получила "очень позитивные" отзывы от своей целевой аудитории после принципиального изменения концепций дизайна некоторых моделей, заявил Питер Энрих. Также топ-менеджер убежден, что это смелое направление дизайна является правильным и команде не стоит менять концепцию в угоду критикам.

"Это имеет решающее значение для успеха. Покупатели хотят выразить что-то личное, поэтому не боятся автомобилей с сильным характером. Всегда есть люди, которые специально хотят что-то критиковать и боятся чего-то нового. Но мы уверены в себе и будем продолжать", - рассказал Питер Энрих.

На вопрос о появлении массивной решетке радиатора на BMW 5-Series следующей генерации, Энрих ответил, что у каждого автомобиля должен быть свой характер и футуристичный дизайн может не подойти консервативному семейству 5-ой серии.

"Покупатели ищут разные автомобили, когда выбирают из 3-Series, Z4 или X6", - резюмировал он.

В 2018 году BMW также показала широкой публике концепт Vision iNext. В нём отражался возможный облик будущих полноразмерных электрических кроссоверов. Известно, что решетка радиатора на перспективных моделях iNext, i4 и iX3 будет выполнена в разном стиле.

Компания потратила большие средства, чтобы удачно вписать лидары и датчики системы автономного движения - сенсоры позволяют видеть сквозь хромированные "ноздри".