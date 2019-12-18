Боевики стали чаще обстреливать военных в зоне деэскалации "Идлиб"

Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня на территории зоны деэскалации "Идлиб" в Сирии.

Только за минувший месяц погибли десятки человек. Среди них не только военные, но и мирные жители, рассказал полковник Рами Мауас. И привел печальную статистику. До войны в населенном пункте Тамана, который находится в 500 метрах от позиций боевиков, жили около 15 тысяч человек, в соседнем Хан-Шейхуне - почти 80 тысяч. Сейчас почти никого не осталось.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в мае 2017 года. Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. А четвертая по-прежнему захвачена террористами. Боевики появляются и в соседних провинциях: Латакия, Хама и Алеппо.