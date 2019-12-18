Большой разговор о союзной жизни

Участники действующего при сообществе журналистов России и Беларуси "Друзья-Сябры" Клуба главных редакторов и экспертов встретились в Постоянном Комитете с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

Темой дискуссии ожидаемо стали итоги недавно прошедшей в Москве научно-практической конференции "Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы". Форум собрал почти 500 экспертов из различных сфер экономики науки и культуры, руководителей СМИ, представителей исполнительной и законодательной власти.

Как отметил, открывая встречу, Григорий Рапота, такой формат обсуждения вопросов развития Союзного государства был опробован впервые. Он доказал свою эффективность и востребованность, позволил масштабно и многосторонне оценить проделанную работу, увидеть проблемы и возможные пути их решения. Вывод: подобные экспертные форумы нужно проводить не только по юбилейным поводам, а регулярно. Говоря о сближении позиций Беларуси и России по углублению интеграции, Григорий Рапота, отмечая очевидный прогресс в согласовании "дорожных карт", обратил внимание на необходимость тонкого, взвешенного подхода к решению таких чувствительных вопросов, как гармонизация налогового законодательства, что крайне важно для развития промышленности обеих стран, а также известной проблемы налогового маневра.

Судя по активному обмену мнениями при обсуждении перспектив строительства высокоскоростной железной дороги Санкт-Петербург - Минск - Гамбург, эта тема, громко прозвучавшая на конференции, особенно интересовала участников встречи. Госсекретарь назвал очевидные преимущества проекта: поезда будут развивать скорость до 300 км в час, значит, вырастет пассажиропоток. По этой же дороге можно наладить грузовые перевозки, и такой алгоритм уже прорабатывается. Кроме того, по пути следования скорого появятся современные вокзалы с развитой инфраструктурой и сервисом. Таким образом, появятся новые рабочие места. А директор Института Европы РАН Алексей Громыко считает, что этот проект должен быть встроен в более глобальный, связывающий Восток и Запад, "Пояс и путь".

Еще одна тема, мимо которой не могли пройти эксперты, - сооружение к 75-летию Победы монумента Советскому солдату подо Ржевом. Председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Геннадий Давыдько обратил внимание на то, что возведение комплекса должно сопровождаться быстрым развитием инфраструктуры. Ведь и монумент, и сам Ржев станут центрами притяжения для туристов, которым нужно создать все необходимые условия. Возможно, здесь также должно приложить усилия Союзное государство. Григорий Рапота согласен с таким подходом. При этом Госсекретарь заметил, что город уже сегодня преображается, на его обновление направляются солидные финансовые средства из федерального и местного бюджетов. Рядом с комплексом будут построены музей, кафе, стоянки.

Говорилось на встрече и о том, что белорусам и россиянам надо больше знать о Союзном государстве. Секретарь ОО "Белорусский союз журналистов", декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин считает, что чувствовать "пульс" союзной жизни помогли бы социологические исследования по разным направлениям. Григорий Рапота поддержал идею подобного мониторинга и сказал, что ждет конкретных предложений.