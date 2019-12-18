Депутаты ГД РФ оценили позицию Берлина по санкциям за "Северный поток - 2"

Позиция Германии по санкциям, которыми грозит Вашингтон за реализацию проекта газопровода "Северный поток - 2", вызвала живую реакцию в Госдуме РФ. По мнению замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, Берлин поставлен в сложную ситуацию: с одной стороны, "есть евроатлантическая солидарность", с другой - необходимо отстаивать интересы энергобезопасности страны.

"Власти Германии поставлены в сложную ситуацию, - заявил Новиков в интервью RT. - С одной стороны, они должны отстаивать интересы энергобезопасности страны и своего крупного бизнеса. С другой стороны, есть определённая зависимость от торгово-экономических связей с США, есть евроатлантическая солидарность и есть блок НАТО, который соединяет эти два государства и обязывает их проводить согласованную политику".

Вашингтон, по мнению депутата, в этой ситуации волнуют только национальные интересы, а "Украина уже давно стала разменной монетой в отношениях США с другими государствами".

Напомним, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель уже выступила против санкций, которыми Берлину пригрозили США в случае реализации "Северного потока - 2".