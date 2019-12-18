Меркель выступила против санкций в отношении "Северного потока-2"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против санкций США в отношении российского трубопровода "Северный поток-2". Они могут негативно отразиться на переговорах по газу между РФ и Украиной, считает канцлер.

"Мы против экстерриториальных санкций", - подчеркнула Меркель, слова которой приводит РИА Новости.

Во вторник американские сенаторы утвердили проект рекордного военного бюджета. Он составит 738 млрд долларов. Среди прочего в смете предусмотрены расходы, связанные с санкциями против подрядчиков газопровода "Северный поток-2". Под них попадут фирмы, которые прокладывают трубы, если не прекратят свою деятельность.

При этом агентство Bloomberg сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода. Вашингтон осознает невозможность помешать завершению строительства.