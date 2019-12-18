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Рубрика: В мире

Bloomberg: США признают бесполезность мер против "Северного потока-2"

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2". Вашингтон осознает невозможность помешать завершению строительства.

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Между тем американские власти намерены противодействовать реализации других российских проектов в энергетической сфере.

Напомним, палата представителей конгресса США одобрила проект военного бюджета на 2020 финансовый год, в котором есть пункт о применении санкций в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Как заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, проект уже не остановить.

Ранее компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода "Северный поток-2", попросила разрешения на прокладку труб в зимние и весенние месяцы 2020 года у управления судоходства и гидрографии Германии для того чтобы быстрее закончить стройку.

В мире США Власть Работа власти Внешняя политика Санкции и антисанкции Газопровод "Северный поток-2"

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