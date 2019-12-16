Оператор "Северного потока-2" попробует обогнать санкции

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода "Северный поток-2", попросила разрешения на прокладку труб в зимние и весенние месяцы 2020 года у управления судоходства и гидрографии Германии, сообщает агентство DPA. Запрос рассмотрят в понедельник, но когда будет вынесено по нему решение пока неизвестно.

Из-за волокиты с получением от Дании разрешения на строительство газопровода его не удалось закончить в срок - до конца 2019 года. По информации газеты Bild, необходимость дополнительного разрешения на строительство газопровода в зимние и весенние месяцы 2020 года возникла из-за экологических ограничений, обсуждавшихся с Германией ранее.

Еще одной причиной, по которой оператор проекта стремиться быстрее закончить стройку, может быть решение палаты представителей конгресса США, одобрившей проект военного бюджета на 2020 финансовый год, в котором есть пункт о применении санкций в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Санкции могут затронуть европейские компании, участвующие в строительстве трубопроводов. Но прежде чем этот документ вступит в силу, его должны одобрить американские сенаторы, а затем подписать президент Дональд Трамп.