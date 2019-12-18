Сенатор: Санкции США против "Северного потока" его уже не остановят

Американские санкции против газопровода "Северный поток-2" создадут сложности в его реализации, но проект уже не остановить. Россия планирует дать газ через него уже в ближайшее время. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, комментируя принятие сенатом США оборонного бюджета, в который были включены санкции против газопровода "Северный поток-2".

По словам Морозова, решение палаты конгресса, безусловно, добавит трудностей в реализации проекта, но не остановит. Немцы не позволят американцам лишить их суверенного права торговать с Россией. "Поэтому наш ответ один: дать газ в Европу уже в ближайшее время через трубы "Северного потока-2", - цитирует сенатора РИА Новости. Он также считает, что санкции Вашингтона направлены не столько против России, столько против Германии и других европейских стран.

Напомним, газопровод стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает прокладку двух ниток от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект согласован со всеми странами, через которые пройдет труба.

По словам президента России Владимира Путина, работы по прокладке газопровода "Северный поток-2" близки к завершению. Запуск этого проекта позволит удвоить поставки российского газа по балтийскому маршруту. "Это станет дополнительным вкладом в удовлетворение спроса на энергоносители со всей Германии и ряда других стран. В целом будет способствовать укреплению энергетической безопасности европейского континента", - подчеркнул российский лидер на встрече с деловыми кругами Германии.