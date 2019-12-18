Джонсон запретил британским министрам присутствовать на форуме в Давосе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил британским министрам посещать Давос для участия во Всемирном экономическом форуме, который пройдет 21-24 января.

Такую информацию распространило издание The Guardian, ссылаясь на источник на Даунинг-стрит. По его данным, сам Джонсон также не намерен присутствовать на форуме, так как ему важнее сконцентрироваться на приоритетах британского народа, пишет РИА Новости.

Джонсон отмечал, что сейчас важно сосредоточить внимание на осуществлении Brexit к 31 января, а также на Национальной системе здравоохранения. "Именно это мы и обещали, а не посещение Давоса", - подчеркнул источник газеты.

Накануне стало известно, что глава британских консерваторов Борис Джонсон почти сформировал костяк своего кабинета министров, с которым ему предстоит в следующем году осуществить Brexit. Ему необходимо заполнить последние две вакантные должности заместителей министров, а следующие серьезные кадровые решения предстоят уже в феврале, после того, как произойдет назначенный на 31 января выход Великобритании из Евросоюза.