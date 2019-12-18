ФНС анонсировала переход на бесконтактное налоговое администрирование

Планы расширить практику использования "бесконтактного налогового администрирования" анонсировал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на пленарном заседании Сообщества цифровой трансформации налоговых органов в штаб-квартире ОЭСР в Париже.

Одной из основных задач налоговых органов в среднесрочной перспективе, по мнению Мишустина, должно стать повышение прозрачности и уровня доверия общества за счет внедрения механизмов автоматического соблюдения налогового законодательства. Это потребует развития автоматизированных систем искусственного интеллекта, интеграции с электронными площадками и сервисами, которыми пользуются налогоплательщики, и разработки для них персонализированных проактивных услуг.

В России элементы такого подхода уже внедряются. Пример - приложение, разработанное для самозанятых "Мой налог". "Такое встроенное, незаметное налоговое администрирование можно впоследствии распространять и на другие категории налогоплательщиков, создавая единую виртуальную транзакционную среду", - подчеркнул глава ФНС.

Налоговые администрации идеально подходят на роль операторов этой среды, но для этого еще многое предстоит поменять в кадровом и организационном плане, добавил Мишустин.

Предложенную руководителем ФНС России стратегию поддержали представители налоговых органов других стран.

Сообщество работает под эгидой Форума по налоговому администрированию при ОЭСР. В заседании участвуют более 60 делегатов из 30 стран. В этом году основными темами пленарного заседания стали стратегия цифровой трансформации налоговых органов и перспективы развития налоговых администраций до 2030 года.