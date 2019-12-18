ФНС анонсировала переход на бесконтактное налоговое администрирование

Новости

Опубликовано видео из колонии, где вскрыли ячейку заключенных-террористов 15:14
Принят закон о безопасном детском отдыхе 15:07
Фото: Дед Мороз и Йоулупукки встретились на российско-финской границе 15:07
В Тамбове завели дело по факту гибели вице-губернатора 15:03
Трехсторонняя встреча по транзиту газа состоится 19 декабря 15:01
В России появился новый кроссовер ценой до 1,5 млн рублей 15:01
В Лапландии открылся полностью ледяной отель 14:56
В Крыму посоветовали Киеву дать особый статус Флориде 14:50
На Сахалине семья назвала дочку в честь острова 14:49
В Крыму задержали судебных приставов-взяточников 14:43
Продажи Lada в Европе вновь упали 14:40
В московском метро пассажир погиб, упав с платформы 14:35
МЧС предупредило о сходе лавин в горах Кубани и Адыгеи 14:35
Кот с протезами стал звездой Instagram 14:28
В Новом Уренгое впервые прооперировали ребенка с ранением сердца 14:26
В Мурманской области построят новый мост через реку Колу 14:21
Британец обнаружил скелет ихтиозавра во время прогулки на пляже 14:17
Московских школьников приглашают на онлайн-олимпиаду по программированию 14:17
В Кремле сообщили формат встречи Путина и Лукашенко 14:06
Медики назвали пять профессиональных болезней водителей 14:01
Лучший юрист Пермского края получил награду от "Российской Газеты" 14:00
Песков назвал одно из главных событий 2019 года 13:58
Более полумиллиона школьников посоревновались в "Культурном марафоне" 13:51
Минск готов к конструктивному взаимодействию с преемницей Сайдика 13:46
В Сочи врачи спасли зрение ребенку, травмировавшему глаз ножом 13:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
18.12.2019 13:05
Рубрика: Экономика

ФНС анонсировала переход на бесконтактное налоговое администрирование

Текст: Юлия Кривошапко
Приложение для самозанятых "Мой налог" может стать прототипом для создания сервисов, предназначенных для других категорий налогоплательщиков.
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Планы расширить практику использования "бесконтактного налогового администрирования" анонсировал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на пленарном заседании Сообщества цифровой трансформации налоговых органов в штаб-квартире ОЭСР в Париже.

Фото: Егор Алеев/ ТАСС
Какие из имущественных налогов сильнее бьют по карману плательщиков

Одной из основных задач налоговых органов в среднесрочной перспективе, по мнению Мишустина, должно стать повышение прозрачности и уровня доверия общества за счет внедрения механизмов автоматического соблюдения налогового законодательства. Это потребует развития автоматизированных систем искусственного интеллекта, интеграции с электронными площадками и сервисами, которыми пользуются налогоплательщики, и разработки для них персонализированных проактивных услуг.

В России элементы такого подхода уже внедряются. Пример - приложение, разработанное для самозанятых "Мой налог". "Такое встроенное, незаметное налоговое администрирование можно впоследствии распространять и на другие категории налогоплательщиков, создавая единую виртуальную транзакционную среду", - подчеркнул глава ФНС.

Фото: Pixabay
Мишустин: Отчетность для бизнеса на "упрощенке" отменят в июне 2020 года

Налоговые администрации идеально подходят на роль операторов этой среды, но для этого еще многое предстоит поменять в кадровом и организационном плане, добавил Мишустин.

Предложенную руководителем ФНС России стратегию поддержали представители налоговых органов других стран.

Сообщество работает под эгидой Форума по налоговому администрированию при ОЭСР. В заседании участвуют более 60 делегатов из 30 стран. В этом году основными темами пленарного заседания стали стратегия цифровой трансформации налоговых органов и перспективы развития налоговых администраций до 2030 года.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС

Главное сегодня

В Госдуме рассказали о предстоящей встрече Путина с парламентариями
Bloomberg: США признают бесполезность мер против "Северного потока-2"
Ракета "Союз" с космическим телескопом стартовала с космодрома Куру
Принят закон о закупке незарегистрированных в России лекарств
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту