Форвард "Каролины" Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников во второй раз в сезоне забросил шайбу, находясь за воротами соперника. Гол в стиле лакросс вызвал восторг у болельщиков в Европе и Северной Америке.

Андрей Свечников постепенно становится настоящим лидером "Каролины". Форвард, который в силу своего возраста мог бы принять участие в стартующем через неделю чемпионате мира среди молодежных команд, удивляет не только своей результативностью, но и изобретательностью.

В конце октября он первым в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот, буквально положив ее в ворота "Калгари", находясь за ними. Такие голы в Северной Америке принято называть по аналогии с популярным там видом спорта лакросс.

Минувшей ночью Свечников решил повторить свой трюк. Находясь за воротами "Виннипега", он поднял шайбу на крюк клюшки и занес ее в ворота соперника. На такой трюк Свечников решился при счете 2:2. Этот гол явно деморализовал игроков "Джетс", которые так и не смогли больше забить. Встреча же завершилась убедительно победой "Каролины" - 5:2.

В нынешнем сезоне на счету 19-летнего Свечникова 35 очков (14 шайб + 21 передача) в 34 сыгранных матчах.