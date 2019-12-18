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Huawei готовит еще один без привычного Android. Что о нем известно

Текст:   Антон Благовещенский
18.12.2019,  
17:29

Глава Huawei Consumer Business Ричард Ю поделился планами компании относительно выпуска смартфона Huawei P40. По его словам, смартфон будет показан в марте 2020 года, презентация пройдет в Париже.

Как передает Huawei Central, аппарат получит улучшенную камеру и продвинутое железо, которое обеспечит более высокую производительность.

Устройство будет работать на базе оболочки EMUI 10 на базе Android 10, однако вместо сервисов Google, вероятнее всего, аппарат получит собственные - Huawei Mobile Services. В их число входят магазин приложений App Gallery, облачное хранилище Mobile Cloud, собственный браузер, музыкальный сервис Huawei Music и другие.

Все это, как ожидают в компании, поможет компании обойтись без сервисов Google, которые стали недоступны после введения американских санкций. При этом собственная операционная система Huawei Harmony OS на новом P40 использоваться не будет.

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