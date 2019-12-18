Интернет-проект "Партизаны Беларуси" представляет легендарного подрывника

Боевой путь Героя Советского Союза Григория Токуева начинался на западной границе. Он был командиром взвода 214-й десантной бригады, уже имел за плечами участие в советско-финском конфликте.

Оказавшись в окружении, тяжелораненый молодой офицер был захвачен в плен. Один побег, второй... Лишь на третий раз Григорий оторвался от гитлеровских преследователей и нашел в лесу партизан.

Хорошо знакомый с подрывным делом, он взялся за самое опасное - диверсии на железной дороге. От партизана требовались недюжинное мужество, выносливость, смекалка, умение ориентироваться на местности. Именно таким и был Григорий Токуев. Менее чем за год возглавляемая им группа пустила под откос 34 вражеских эшелона. 16 из них подорвал лично Григорий. Однажды не успел залечь перед взрывом мины, его контузило, но отлежался. В марте 1943 года боевые подвиги Григория отметили орденом Ленина.

- Григорий Токуев был самым опытным и отважным подрывником отряда, - рассказал "СОЮЗу" научный сотрудник отдела истории партизанского движения Музея истории Великой Отечественной войны Владимир Григорьев. - Именно в его отряде придумали приспособление для пуска под откос вражеских эшелонов без взрывчатки. Оно называлось партизанской стрелкой, или клином. Весило устройство немало, приходилось подвозить его к месту диверсии на лошади, потом тащить на себе. Оно демонстрируется в нашем музее...

В отряде Токуева придумали приспособление для пуска под откос вражеских эшелонов без взрывчатки. Фото: Фото из архивов

Родом Григорий Токуев из деревни Поташевская Шенкурского района Архангельской области. Там окончил семилетку, учился в местном аэроклубе, занимался лыжами. Полученные навыки здорово помогали в борьбе с врагом. Однако ранения и контузии давали о себе знать, пришлось лететь на "большую землю", чтобы подлечиться. Поправившись, Григорий сразу запросился за линию фронта. И вскоре писал начальнику Центрального штаба партизанского движения П.К. Пономаренко: "Просим выслать для нашего отряда побольше тола, автоматов, ручных пулеметов, винтовок, ручных гранат и патронов..."

Все это было доставлено с Большой земли. И партизаны сполна расплатились с врагом. Группа Токуева уничтожила в общей сложности 55 немецких эшелонов, сам он довел личный счет до 19 вражеских составов. Это один из самых выдающихся результатов среди советских диверсантов-подрывников, отмеченных Золотой Звездой Героя Советского Союза. В 1944 году ею был награжден и Григорий Токуев.

Раны вновь уложили героя на госпитальную койку. Встал вопрос: где и как жить дальше? И он выбрал Беларусь. Там он воевал, там были его боевые товарищи, там ждала его Лариса, любовь всей жизни. Григория направили в ДСО "Спартак", где он проработал до пенсии. А дома подрастали дочь и трое сыновей.

Герой не забыт. "В нашей семье хранится память о боевых подвигах любимого дедушки Григория Аркадьевича Токуева, его необыкновенной личности, - пишет в интернете внучка Татьяна Тиханович. - Теперь уже его внуки и правнуки рассказывают друзьям и знакомым о подвигах легендарного дедушки. Память о нем будет всегда храниться в наших сердцах!"