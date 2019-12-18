Как учитель белорусского языка и литературы "сбежал" из Могилева в сельскую школу

В свои 27 лет учитель белорусского языка и литературы Антон Лобановский успел получить высшее образование, жениться, дважды стать отцом и зарекомендовать себя на профессиональном поприще. После университета два года преподавал в школе в Могилеве, а потом перебрался в агрогородок Межисетки. Говорит, потянуло на село.

Агрогородок, куда Лобановский каждый день добирается на работу, в 20 километрах от областного центра. Путь неблизкий, но запал и вдохновение Антон Николаевич в дороге не теряет - на его уроках не бывает скучно. Занятия под музыку, использование скетчей, просмотры фильмов - в ход идет все, только бы дети усвоили материал. Пригодился здесь и богатый опыт участия в культурно-массовых мероприятиях.

- Как бы избито это ни прозвучало, но в профессию я пришел по зову сердца, - рассказывает учитель. - С самого детства дома на моих полках были книги. Особенно любил белорусскую литературу, зачитывался произведениями Владимира Короткевича, Янки Мавра. Также перед глазами был пример мамы, бабушки, дяди, других родственников, которые работали в школе. Однако на мой выбор никто не давил, решение поступать на филфак было самостоятельным.

Собственной семьей Антон обзавелся еще будучи студентом. Сейчас вместе с женой Екатериной воспитывают сына Ваню и дочь Дашу, которым скоро исполнится 6 лет и годик:

- Признаюсь, на момент окончания вуза меня терзали сомнения, оставаться ли в профессии. Нужно было содержать семью, на что-то жить. К счастью, с женой мы смотрим в одном направлении, она меня поддержала, и я, обладатель свободного диплома, начал самостоятельно искать работу, обзванивать школы. Так устроился в СШ N 40 Могилева.

Первое время молодой педагог даже подрабатывал ведущим на свадьбах. Говорит, несколько мероприятий в месяц было достаточно, чтобы хватило на жизнь. Жилплощадь супругам предоставила бабушка Екатерины, а на остальное Антон заработал сам.

- Своей работой в сельской школе доволен. Конечно, плохое настроение иногда и у меня бывает, но здесь каждый день не похож на предыдущий, что позволяет "обнулиться". Я, например, пишу на доске "классная работа" и всегда добавляю "у Антона Николаевича", и улыбка появляется моментально.

А недавно учитель Лобановский освоил создание QR-кодов. Ссылка на двери его класса ведет на страницу сообщества "Кабинет N 32" в одной из соцсетей, где Антон Лобановский дает ученикам интересные тематические задания, проводит опросы, разыгрывает небольшие подарки.

Преподавать белорусский язык и литературу сельским ребятам намного проще, чем их городским сверстникам, считает учитель. В Межисетках дети приходят на уроки уже "подготовленные" самим укладом жизни:

- Я тоже сельский парень, родом из деревни Мишни Мстиславского района, и многие вещи мне близки. Вот, например, проходим произведение Виктора Карамазова про семью, которая делила кабанчика. Спрашиваю у детей, кто знает или видел, как закалывают свинью. Городские носы морщат, а половина из сельских сами могут этого кабана разделать. И то, что ученик знает, что такое свежина и что из нее можно делать, - мелочь, но очень важная. Лучше воспринимаются учениками и занятия по выразительному чтению пейзажной лирики, когда за окном такие виды!

Есть на селе своя особая душа, что-то необъяснимо важное и искреннее, уверен Антон Николаевич. В городе все постоянно куда-то бегут, придерживаются графика. В сельской местности другой ритм:

- И мне это близко. Я быстро переключаюсь на этот темп. Знаете, мы с женой решили, что когда дети подрастут, обязательно переедем жить в сельскую местность. Пока не знаем, куда именно, но - деревня манит нас к себе.

Арифметика Антона Лобановского

Фиксированной зарплаты у Антона Лобановского нет, все зависит от нагрузки и выработки. Обычно суммы хватает на текущие расходы и даже на "отложить". К слову, по итогам 7 месяцев этого года среднемесячная зарплата учителей в Беларуси составила чуть более 900 рублей (около 27 тысяч российских). Каждый месяц Антон получает надбавку в размере 40 рублей (примерно 1200 российских) за работу в сельской местности.

В школу учитель добирается общественным транспортом или на личном авто. В месяц дорожные расходы составляют порядка 100 рублей (около 3 тысяч российских).

Антон Лобановский любит отдых на природе, поэтому лето с удовольствием проводит на даче у тещи - полезно и бюджетно.

Кстати

Антон Лобановский дважды признавался лучшим молодым учителем Могилевской области. Теперь планирует штурмовать новую вершину:

- Республиканский конкурс "Учитель года" для себя воспринимаю как новый этап саморазвития. Интересно, как организм работает в стрессовых ситуациях. Это проверка себя. В целом принимаю любой вызов. Ведь давно известно: хочешь чего-то добиться, соперничай с лучшими.