Праздник

Какая елка в Минске самая инновационная?

"Будем проездом у родственников в Минске в рождественские праздники. Хотелось бы показать что-то необычное детям. Времени мало, подскажите, что можно посмотреть. Может, на какую елку сходить?"

Анна, Смоленск

С удовольствием подскажем. В Минске у Ратуши поставили новую световую елку, экспериментальную и инновационную, возле которой все хотят сделать фото.

Шары на ней расположены линейно и симметрично, а хвои нет совсем - металлический каркас оформили светодинамическими шарами разного цвета. Высота необычной елки - 12 метров, всего на ней горят 86 светодиодных шаров, каждый из которых представляет собой отдельную гирлянду. Сходите, не пожалеете.

Закон

Когда в Беларуси начнут выдавать биометрические паспорта?

"Слышал, что в Беларуси скоро должны появиться биометрические паспорта. Как они будут выглядеть?"

Алексей, Иркутск

Биометрические паспорта в Беларуси могут ввести в 2021 году. Планировали раньше, в 2020-м, но все оказалось несколько сложнее. Кстати, новыми биометрическими документами будет заменена вся линейка документов, которые действуют в Беларуси. Это служебный и дипломатический паспорта, проездной документ беженца и проездной документ лица без гражданства.

Помимо паспортов будут выдаваться ID-карты, и не только гражданам Беларуси, но и постоянно проживающим в стране иностранцам и лицам без гражданства с 14 лет. А также по желанию законных представителей и несовершеннолетним детям с момента их рождения. Штампы о прописке в паспортах белорусов исчезнут, в электронном виде эти данные будут содержаться на ID-карте. И никаких отметок, кроме виз, в новых паспортах не предусмотрено.

Стоимость ID-карты составит одну базовую величину (сегодня это 25,5 белорусского рубля), паспорт - три базовые. Процедура получения биометрического паспорта будет необязательной, граждане смогут использовать старый документ вместе с ID-картой. В электронном чипе нового паспорта будут присутствовать персональные данные гражданина. В частности, фотография, электронная подпись и отпечатки пальцев. Это делается для того, чтобы облегчить прохождение контроля на границе, упростить определенные механизмы получения виз и увеличить степень защиты паспорта гражданина Беларуси.