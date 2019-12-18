"Ливерпуль" вышел в финал клубного чемпионата мира

Английский "Ливерпуль" стал вторым участником решающего матча клубного чемпионата мира-2019 в Катаре. В полуфинале "красные" одолели мексиканский "Монтеррей" - 2:1.

На первый тайм сегодняшней встречи "Ливерпуль" вышел не в оптимальном составе. В запасе остались Роберто Фирмино и Садио Мане, составляющие ударное атакующее трио с Мохаммедом Салахом. Сам египтянин вышел на поле в старте, но проявить себя так и не сумел.

К перерыву команды обменялись голами: на 12-й минуте отличился Наби Кейта, на что "Монтеррей" ответил точным ударом Рохелио Мори. Победу англичане вырвали уже в концовке. Решающий мяч забил Фирмино.

В финале клубного ЧМ "Ливерпуль" встретится с бразильским "Фламенго". Матч состоится 21 декабря.