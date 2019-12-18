Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко: Нам с вами по пути

Алексей Авраменко: Беларусь и Россия в 2018 году перевели на цифровые технологии практически все грузовые железнодорожные перевозки. Александр Кушнер

Алексей Николаевич, недавно вы подписали с российским коллегой Евгением Дитрихом соглашение о Схеме автомобильных дорог Союзного государства и Плане мероприятий по их совершенствованию. Что имеется в виду?

Алексей Авраменко: Мы достаточно долго обсуждали эту тематику. Исходили из того, что нам нужна согласованная политика в развитии наших транспортных коридоров, в данном случае автомобильных. Беларусь - транзитная страна, и развитие транспортной инфраструктуры - одно из самых важных направлений.

Исходя из этого и были разработаны и 20 ноября в Москве подписаны названные документы. Работа проводилась в рамках Плана мероприятий по формированию и функционированию объединенной транспортной системы Союзного государства на 2019-2021 годы. Результатом в ближайшие 10 лет станут согласованные действия по модернизации основных транзитных магистралей, пересекающих наши страны.

В первую очередь это так называемые трансъевропейские коридоры на отрезках Москва - Минск - Брест, Санкт-Петербург - Псков - Витебск - Гомель...

На днях вы говорили о перспективах модернизации одного из таких направлений, актуального для россиян: Брест - Мозырь - Гомель - граница России...

Алексей Авраменко: Это дорога М-10, которая может быть состыкована на востоке с магистралью "Меридиан" длиной две тысячи километров. Это будет кратчайший южный маршрут в Европу. Свою часть мы намерены модернизировать на принципах государственно-частного партнерства. Проявил интерес и пул российских банков. В декабре должны определиться пять компаний, среди которых проведем конкурс. Итогом станет магистраль первой категории с двумя полосами движения в каждую сторону.

А когда будет модернизирована М1, или "олимпийка", как ее называют в народе, из Москвы через Минск на Брест?

Алексей Авраменко: Определенные работы уже идут. В следующем году будет готово технико-экономическое обоснование реконструкции. Это главная дорога страны, и наша цель - убрать все препятствия. Создавая более комфортные маршруты, мы подразумеваем тему Великого шелкового пути с тем, чтобы привлечь огромные транзитные потоки из Китая в Западную Европу.

У каждой стороны единого транспортного процесса свои экономические интересы. Насколько удалось их согласовать?

Алексей Авраменко: Транзит позволяет зарабатывать белорусским предприятиям и наполнять наш бюджет. Так, на железнодорожном транспорте российский транзит составляет более половины перевозок. В части автотранспорта мы договорились с российскими коллегами о безразрешительной системе перевозки грузов в двухстороннем сообщении и транзите. То есть белорусский перевозчик может неограниченное количество раз перемещаться по российской территории, и наоборот. Осталось уточнить два момента, над которыми мы работали в ходе подготовки дорожных карт. Это разрешительная система перевозок в/из третьих стран. Чтобы, например, белорусский перевозчик мог беспрепятственно забрать груз в Москве и доставить, скажем, в Париж. Нам на год выделяют 75 тысяч таких разрешений, которых не хватает. По второму вопросу решение принято, но еще не ратифицировано - это возможность каботажных перевозок по России (а для россиян - по Беларуси). Это особенно важно на дальнем плече, когда груз везется, скажем, из Минска в Екатеринбург, а на обратном пути до Смоленска мы пока взять ничего не можем. Решение этих двух вопросов даст существенный толчок перевозкам автомобильным транспортом.

На железнодорожном транспорте российский транзит составляет более половины перевозок

Какой видится вам перспектива строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали из Санкт-Петербурга в Оршу, Минск и далее в Берлин и Гамбург?

Алексей Авраменко: Магистраль, с нашей точки зрения, должна быть грузопассажирская. В нашей совместной с российскими коллегами рабочей группе производятся соответствующие расчеты. В Беларуси даже зарезервирована земля под такую линию. Понятно, что инвестиции потребуются огромные, их у нас сейчас нет. Думаю, инициатива должна исходить от российской стороны. Если появится пул крупных заинтересованных банков - то почему бы и нет?

Проект вырисовывается международный. Не "съест" ли простой на границе ускорение, полученное на маршруте?

Алексей Авраменко: Прежде всего следует обеспечить максимальное упрощение различных процедур, в том числе за счет цифровизации. С января 2019 года партнерам БелЖД стало доступно мобильное приложение, которое обеспечивает оформление и сопровождение грузоперевозок с использованием юридически значимых электронных документов.

В 2018 году железные дороги Беларуси и России перевели на безбумажные цифровые технологии практически все грузовые железнодорожные перевозки в двустороннем сообщении... В итоге маршрутная скорость отдельных контейнерных поездов в рамках II Общеевропейского транспортного коридора достигает 1400 км/сутки, что является одним из лучших показателей. Дальнейшее ускорение пересечения границы зависит от согласованности действий целого ряда министерств и ведомств Беларуси и России и третьих стран.

Многие белорусы ежедневно ездят в Смоленск и иные приграничные российские города на учебу, работу, и наоборот. Электричка для них - самый надежный транспорт. Она в свое время связывала Оршу и Смоленск, но давно уже не ходит. В чем причина?

Алексей Авраменко: Сегодня курсирование поездов в приграничном сообщении возможно только до первой станции сопредельной железнодорожной администрации. У белорусской и российской железных дорог разные подходы к взаиморасчетам, связанным с использованием инфраструктуры на территории другого государства. Да и сам принцип финансирования так называемых пригородных пассажирских перевозок разный. Пока отсутствие сквозных электричек компенсируют автобусное движение и поезда Минск - Москва, Витебск - Москва. Кстати, с 8 декабря курсируют две пары поездов международных линий в сутки по маршруту Гомель - Новозыбков. Это расширило транспортное сообщение между Гомельской и Брянской областями.

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