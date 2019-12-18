Музей рыбацкого быта в селе Сергиевка под Астраханью ждет белорусских туристов

В самом рыбном астраханском районе - Икрянинском, где даже на гербе - осетр, открылся музей рыбацких традиций и быта. Он расположился в селе Сергиевка, в домах, где жили потомственные рыбаки, поэтому и носит название - подворье.

Идея воссоздать старинную рыбацкую культуру пришла в голову местной жительнице Ирине Водовозовой. Она работала модельером, и однажды ей заказали сшить традиционный русский костюм. Для того чтобы в точности передать детали одежды, Ирина стала изучать ее и неожиданно для себя увлеклась историей. Из дизайнеров она переквалифицировалась в краеведа, а потом создала собственный клуб ремесел.

- Я искала помещение для мастерской, и мне позвонили, предложили купить дом в Сергиевке - старинном рыбацком селе, - рассказывает Ирина Водовозова. - Когда я его увидела, сразу поняла: здесь нужно открывать подворье. Дом традиционный рыбацкий, с печью, на чердаке сохранились снасти еще послевоенных времен. Тут же большой двор, где можно организовывать выставки и чаепития. Да и добираться до села туристам удобно: оно находится у федеральной трассы.

Получив поддержку из фонда президентских грантов, Ирина принялась за обустройство подворья. В доме она повесила картины на рыбную тематику, а во дворе устроила выставку снастей. Пока экспонат только один - двухметровый ивовый частокол, скрепленный лозой, - такой ставили в неглубоких ильменях и ериках в качестве рыбной ловушки.

- Это котец, - рассказывает Шамиль Сиражетдинов, - я его у наследников нашего старожила выпросил для музея. Из такой ловушки сачком с лодки за ночь можно было до двух мешков сазана взять. Но сейчас это запрещенное орудие лова.

Ирина планирует отреставрировать стены, крышу, оформить красный уголок с иконой, поставить стол, кровать, а во дворе выставить традиционную астраханскую лодку - бударку. Узнав про такое дело, сергиевцы предложили Ирине расшириться. Так у подворья появились еще помещения: дом с летней кухней, в котором теперь выставка предметов рыбацкого быта: старинные ткацкие станки, девичьи сарафаны, сундуки с домоткаными полотенцами, половики из холстинки.

- Сергиевцы мне сказали: "Ты спасешь село", - рассказывает Ирина, - население здесь всего четыреста человек, одни старики остались...

94-летняя потомственная рыбачка Тамара Киселева на открытии музея с удовольствием затянула старинную рыбацкую песню.

- С 15 лет я ловила, дочка, - бодро рассказала корреспонденту "СОЮЗа" бабушка, - В рыбводе работала, в море ходила за воблой, килькой. По 40 центнеров рыбы добывали за раз.

Погружение в мир рыбаков - хорошая идея для развития внутреннего туризма.