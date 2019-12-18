НАТО готовится к масштабному конфликту

Начальник Генштаба Валерий Герасимов не видит предпосылок, которые в настоящий момент могли бы привести к крупномасштабной войне.

"Вместе с тем обстановка в мире остается нестабильной, а ее развитие приобретает все более динамичный характер. Во многом это обусловлено стремлением отдельных государств навязать собственные принципы суверенным странам, в том числе с использованием силовых методов. Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию, - заявил генерал на ежегодной встрече с зарубежными военными атташе. Он считает, что в таких условиях вряд ли можно исключить вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в большой военный конфликт.

Кто в итоге окажется в прицеле у натовцев, догадаться несложно. В первую очередь это Россия, тем более что в доктринальных документах Брюсселя за нашей страной уже официально закреплен статус противника альянса. Как к противнику к нам на Западе и относятся. Герасимов напомнил, что НАТО упорно продвигает свою военную инфраструктуру к границам РФ, развертывает в Европе компоненты противоракетной обороны США. А количество учений блока в странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей постоянно растет. "Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте", - не сомневается начальник российского Генштаба.

Не добавляет оптимизма нашим военным и отсутствие четкой позиции США по продлению Договора СНВ-3, срок действия которого заканчивается в феврале 2021 года. Россия за пролонгацию этих соглашений, призывает американцев как можно скорее начать соответствующие переговоры и консультации. Согласия на то Вашингтона пока нет. Все это, по мнению Герасимова, создает дополнительную неопределенность в сфере контроля над ядерными вооружениями. Да и с другим опасным арсеналом, в частности, с ракетами средней и меньшей дальности, тоже проблем хватает. Даже после того, как США вышли из Договора по РСМД и через две недели после прекращения его действия провели с наземной мобильной установки испытательный пуск крылатой ракеты на дальность более 500 км, Москва по-прежнему против новой гонки вооружений. Более того, осталось в силе предложение президента России не размещать в Европе и других регионах подобного типа ракеты.

По словам Валерия Герасимова, сценарии многих учений НАТО указывают на подготовку войск блока к крупномасштабному военному конфликту

Понятно, что совсем не реагировать на конфронтационные шаги США и НАТО мы не можем. У России есть свои национальные интересы, и отстаивать их она будет при любом раскладе сил . Это, например, касается Арктики и Севморпути, на использование которого пытаются претендовать немало западных государств. Герасимов дал четко понять: безопасность судоходства в акватории Северного морского пути - забота нашего минобороны, и необходимости нахождения в этом транспортном коридоре военных кораблей других стран в Москве не видят. К тому же, как сообщил Герасимов, у Россия собирается усовершенствовать систему ПВО в арктической зоне, что "позволит нарастить возможности по контролю воздушного пространства над всей акваторией Северного морского пути".

Начальник Генштаба достаточно подробно рассказал о новейшем российском оружии. Он, в частности, подтвердил, что география применения гиперзвуковых ракет "Кинжал" будет расширяться. Они уже испытаны в Арктике и готовятся к тестированию в различных климатических условиях. Одновременно развивается аэродромная сеть для самолетов-носителей такого оружия. "Завершено создание ракетного комплекса "Авангард" с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком", - сообщил Герасимов. И добавил, что первый полк, оснащенный "Авангардами", в ближайшее время заступит на боевое дежурство.

А вот информация, что мобильные стратегические ракетные комплексы будут, в том числе, защищать с помощью боевых лазеров "Пересвет" прозвучала, пожалуй, впервые. Начальник Генштаба сказал, что с начала декабря расчеты "Пересветов" уже дежурят в позиционных районах подвижных ядерных систем с задачей прикрытия их маневренных действий. Герасимов также сообщил, что российские самолеты пятого поколения Су-57 прошли вторую с февраля 2018 года апробацию в Сирии, где успешно выполнили все поставленные задачи. Генерал объяснил, что Россия временно увеличила группировку военной полиции в Сирии в связи с необходимостью патрулирования приграничной с Турцией территории в сирийских кантонах Кобани и Джазира. А также для контроля за соблюдением режима прекращения огня по периметру зоны проведения Анкарой операции "Источник мира".

Что касается присутствия в Сирии других иностранных воинских контингентов, в том числе из США, то это обстоятельство, по мнению Герасимова, негативно влияет на разрешение кризиса в ближневосточной стране. Тем более что в Заевфратье на неподконтрольных армии Асада территориях все еще действуют террористы. Начальник Генштаба напомнил, чем сейчас занимаются военные США в Сирии: "Подразделения американской армии продолжают контролировать нефтяные поля на северо-востоке страны, тем самым поощряя незаконные добычу и продажу нефтепродуктов. Считаем, что подобные действия, а также оказываемая военная помощь курдским формированиям способствуют повышению конфликтного потенциала между ними и турецкими подразделениями".