Российский лазерный комплекс "Пересвет" заступил на боевое дежурство. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованными в России.

Генерал армии добавил, что "Пересвет" находится на боевом дежурстве с начала декабря нынешнего года "в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов с задачей прикрытия их маневренных действий".

Впервые о лазерном комплексе "Пересвет" стало известно из послания президента РФ в 2018 году. Кстати, уже в нынешнем году в Сочи президент отметил, что лазерные комплексы будут определять потенциал армии и флота на весь XXI век. Пр разработке лазерного оружия используется отечественная оптика и высокочувствительная оптоэлектроника.

Технические характеристики "Пересвета" не разглашаются. Известно, что он мобилен и может размещаться на транспортных платформах. Имя новому оружию выбирали путем открытого голосования на сайте Министерства обороны России.